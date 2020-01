El emotivo momento en el que Demi Lovato rompió en llanto en su regreso a los escenarios La cantante no pudo contener el llanto al interpretar el tema 'Anyone', el cual escribió antes del lamentable suceso que puso en riesgo su vida

Luego del complicado episodio que Demi Lovato vivió en el verano de 2018, cuando fue hospitalizada por una sobredosis que puso en riesgo su vida, la cantante volvió a plantarse en un escenario y lo hizo en grande. Fue durante la gala de los Grammy, celebrada la noche del pasado domingo en Los Ángeles, California, que la también actriz se presentó por primera vez tras su comentado incidente, con una actuación que incluso le valió el aplauso de pie de los presentes, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Y es que la intérprete no pudo ocultar su emoción y a punto de iniciar su presentación rompió en llanto. Las lágrimas de la actriz inundaron sus ojos y por lo mismo tuvo que parar su interpretación que apenas comenzaba. Sin embargo, Demi, que vestía un hermoso vestido blanco, recobró fuerzas y tras haber recibido el apoyo del público, reinició su presentación, esta vez sin errores y haciendo gala de su poderosa voz.

Demi Lovato interpretó la canción Anyone, un tema inédito que compuso durante el periodo previo a la sobredosis que la puso al borde de la muerte, y que tras haberse recuperado ha tomado el valor de cantarla por primera vez. Las desgarradoras frases de la canción -que ha sido interpretada por sus fans como un grito de ayuda-, provocaron que, a lo largo de su interpretación, las lágrimas no dejaran de rodar por las mejillas de la cantante, regalando a los asistentes un momento de mucha intimidad y vulnerabilidad que terminó con una ovación de pie. "Estoy cansada de las conversaciones vacías porque ya nadie me escucha... Alguien, por favor envíenme a alguien Señor, ¿hay alguien? Necesito a alguien…”, dice una frase de la canción que ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming.

Tras ganarse al público con su emotiva interpretación, Demi celebró su vuelta a los escenarios con todos sus seguidores y a través de su perfil de Instagram compartió su sentir luego de haber pisado el escenario de los Grammy y de haber presentado su nueva canción. “Qué noche tan increíble. Mi primera vez en el escenario en casi dos años. Fue muy emotivo para mí. Gracias a todos por el amor, el apoyo y por compartir este momento conmigo. Los amo a todos”, escribió la cantante de raíces mexicanas junto a una fotografía de su gran momento en el escenario.

Sin duda alguna, este ha sido un excelente arranque de año para Demi, que tras reconquistar a sus fans durante la gala más importante de la música, se dispone ahora a conquistar al mundo entero con su voz. Y es que la artista de 27 años será la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos, durante el Super Bowl LVI, que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero, en Miami Florida.

