Se reporta que Gianna, una de las hijas de Kobe, viajaba con él al momento del accidente

En los últimos momentos, TMZ, mismo medio que dio a conocer el fallecimiento de Kobe Bryant ha reportado que Gianna, la hija del basquetbolista viajaba con él al momento del accidente. La joven de 13 años, siempre fue vista con su padre en la cancha, como una fanática del deporte en el que heredó el gran talento del astro del basquetbol. Aunque los reportes todavía no son confirmados, los mensajes de Shaquille O'Neal y Barack Obama, ambos muy cercanos a la familia, dan sustento a estos informes. En la conferencia de prensa dada por las autoridades de Los Ángeles en los últimos minutos se ha dado a conocer que hubo nueve fallecimientos, ocho pasajeros y el piloto, pero se negaron rotundamente a identificar a las víctimas porque no todas las familias han sido notificadas y han hecho hincapié en señalar que los reportes de TMZ han sido completamente inapropiados.

Kobe Bryant ha fallecido en un accidente

Según se ha reportado, padre e hija se estaban transportando a un entrenamiento en la academia de basquetbol que lleva el apodo que hiciera famoso a Bryant, Mamba. Las autoridades fueron llamadas a la escena del accidente alrededor de las 10 am (hora de California). A Gianna y Kobe les sobrevive, Vanessa -esposa del deportista-, Natalia, Bianca y Capri, las otras tres hijas de Bryant.

Tiernamente, Kobe se refería a la joven como Mambacita, por compartir con ella la enorme pasión por el deporte que le dio la gloria. Al ver la cuenta de Instagram del exbasquetbolista es imposible pasar por alto la relación padre e hija, siempre juntos, compartiendo su gusto por el deporte. La chica se convirtió en la eterna compañera de su padre, un devoto completo a su familia. Kobe fue el entrenador del equipo de Gigi -otro apodo de la niña- en los últimos años.

El Staple Center de Los Ángeles se encuentra ya rodeado de fanáticos de los Lakers, que no pueden creer lo que ha sucedido. Se ha anunciado también que la NBA cancelará toda la jornada, a excepción del partido que se está jugando en este momento. Barack Obama escribió: “Kobe era una leyenda en la cancha y solo estaba empezando en lo que sería su significativo segundo acto. El perder a Gianna es aún más devastador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos nuestro amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día inpensable”.

Por su parte, Shaquille O'Neal escribió: "No hay palabras para expresar el dolor que estoy pasando ahora con este trágico y triste momento al perder a mi sobrina Gigi y a mi amigo, a mi hermano, mi compañero al ganar campeonatos, mi amigo, mi homie. Te amo y vas a ser extrañado. Mis condolencias van a la familia Bryant y a las familias de los otros pasajeros que iban a bordo. ¡Estoy enfermo ahora!". Los mensajes de incredulidad y dolor no han parado en redes sociales. Donald Trump, sus excompañeros deportistas, celebridades, pero también atletas internacionales que han querido reconocer la entrega y admiración que siempre le tuvieron a la disciplina de un Kobe, que no solo destacaba en las canchas sino que será recordado por el trabajo que hacía por su comunidad.

Uno de los recuerdos más dolorosos entre estos homenajes, ha sido precisamente el del hijo de Shaquille O’Neal, quien se cree fue una de las últimas personas en conversar con Kobe. Shareef O’Neal compartió una captura de pantalla de un mensaje que Kobe le envió a las 8:19 de la mañana, aproximadamente dos horas antes del accidente. “Esta foto es de mensajes de ESTA MAÑANA. Desearía no haber dormido para poder hablar contigo…Ni siquiera puedo pensar claramente en este momento…Estoy feliz de haber podido acercarnos durante los años…no solo fuiste un tío increíble, fuiste un entrenador y un mentor para mí también…Te amo hombre…Gracias por todo lo que hiciste…por esta ciudad, por el mundo del basquetbol, y por mí…no te voy a decepcionar…siempre contaste conmigo y me hiciste crecer. Te amo tío”, fue el mensaje del hijo de Shaq.

