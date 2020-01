Kobe Bryant ha fallecido en un accidente

El basquetbolista y uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, Kobe Bryant ha fallecido después de que su helicóptero se desplomara en Calabasas, California. Se ha reportado que la aeronave en la que él y otros pasajeros viajaban se desplomó sin que hubiera sobrevivientes. La noticia fue reportada de forma exclusiva por TMZ y hasta el momento la razón de la caída del helicóptero sigue siendo investigada. En la conferencia de prensa dada por las autoridades de Los Ángeles en los últimos minutos se ha dado a conocer que hubo nueve fallecimientos, ocho pasajeros y el piloto perdieron la vida, pero se negaron rotundamente a identificar a las víctimas porque no todas las familias han sido notificadas y han hecho hincapié en señalar que los reportes de TMZ han sido completamente inapropiados.

A Bryant le sobreviven su esposa y tres de sus cuatro hijas, Natalia, Bianca y Capri, que nació apenas en junio pasado - de momento queda en duda si Gianna viajaba con él, aunque personalidades como Barack Obama y Shaquille O'Neal lo han confirmado-. El deportista de 41 años se retiró en el 2016 después de una brillante carrera en los Lakers de Los Ángeles, club en el que disputó 20 temporadas. Hijo del exjugador Joe Bryant, Kobe llevó a su equipo a tres campeonatos de la NBA de la mano de Shaquille O’Neal. Tras el retiro de Shaq, se convirtió en el jugador que rompió todos los récords y ganó en dos ocasiones el premio Bill Russell al MVP de las finales del NBA.

En los primeros momentos tras la noticia, la cuenta de Twitter del LA County Sheriffs confirmó el accidente aunque no se tenía el número correcto del número de víctimas: "Se confirma cinco personas fallecidas, no hay sobrevivientes en un choque de helicóptero. Policías de LASD Malibú continúan con el personal del LA County Fire. La investigación en proceso".

Se reporta que era sabido que Kobe usaba un helicóptero Sikorsky S-76 para transportarse cuando era necesario, por lo que se habría tratado de un viaje de rutina en el que algo ha salido mal. Apenas la noche de ayer compartió una publicación en su cuenta de Instagram con un mensaje a Lebron James. La última vez que apareció en un partido de los Lakers fue el pasado 29 de diciembre cuando estuvo acompañado de su hija Gianna.

Saquille O'Neal ha escrito sobre la noticia: "No hay palabras para expresar el dolor que estoy pasando ahora con este trágico y triste momento al perder a mi sobrina Gigi y a mi amigo, a mi hermano, mi compañero al ganar campeonatos, mi amigo, mi homie. Te amo y vas a ser extrañado. Mis condolencias van a la familia Bryant y a las familias de los otros pasajeros que iban a bordo. ¡Estoy enfermo ahora!".

Algunos famosos han reaccionado ante la terrible noticia. Khloe Kardashian escribió: “Esto no puede ser cierto. No es posible. Me duele el corazón. Por favor no dejes que esto sea cierto. Estoy temblando”. Marc Anthony escribió: "Cuando le das la mano a un ángel. Descansa en paz mi hermoso hermano. Que el amor y la paz rodeen a la familia de los involucrados. Muy triste", junto a una fotografía de un encuentro con el jugador. Las autoridades no han querido dar más información, pues se trata de una investigación en curso y quieren que los familiares sean los primeros en recibir el reporte.

