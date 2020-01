Kylie Jenner inicia los festejos de cumpleaños de Stormi con un inolvidable viaje a Disney

Ser una exitosa empresaria y una celebridad en las redes sociales es tan solo una parte de la vida de Kylie Jenner, pues además de ello es la mamá más cariñosa y entregada para su pequeña Stormi. La menor de las hermanas Kardashian-Jenner le dio la bienvenida a su hija el 1 de febrero de 2018, por lo que ahora es cuestión de días para que llegue su cumpleaños número dos. Y como es de esperar en una integrante del famoso clan televisivo, las celebraciones son a lo grande. La joven multimillonaria ha iniciado ya los festejos para consentir a su nena y vaya forma de hacerlo, pues le ha regalado una experiencia única e inolvidable: ¡un viaje a Disneyland! Madre e hija viajaron -a bordo de un jet privado- al famoso parque de diversiones acompadas de un par de amigas, con quienes disfrutaron de las atracciones de este mágico lugar. Kylie no perdió la oportunidad de inmortalizar algunos momentos de este memorable viaje y los compartió con sus seguidores en redes sociales, quienes seguramente no dejaron de suspirar al ver a la adorable Stormi. Si así han arrancado las celebraciones cumpleañeras de esta pequeña, no podemos esperar a ver como será el día de la fiesta; mientras llega la fecha, haz click en el video para verla en su primer viaje al lugar más feliz de la Tierra.

