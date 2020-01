Paola Rojas revela el principal requisito que debe cumplir un galán y tiene que ver con sus hijos

Reconocida por su sólida carrera, Paola Rojas es sin duda un ejemplo de empoderamiento para muchas mujeres. Con su inteligencia y preparación, la conductora del noticiero de Al Aire ha logrado hacerse de un nombre en el periodismo. Pero además de esta faceta más seria de su trabajo, la comunicadora forma parte del programa Netas Divinas, donde, en un ambiente mucho más relajado e íntimo, de vez en cuando comparte detalles de su vida personal. Justamente en este espacio es que se ha sincerado sobre algo muy importante, y que tiene que ver con cuestiones amorosas. La periodista reveló cuál es el requisito principal que para ella debe tener un hombre que aspire a tener una relación con ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con el tema “El hombre perfecto… ¿existe?”, las conductoras de Netas Divinas se sumergieron en una interesante charla sobre las características que cada una de ellas considera importantes en un pretendiente. “Yo creo que no existe la perfección, pero existe el hombre ideal, el ideal para ti”, reflexionó Paola en su oportunidad. La periodista destacó a su vez que en su caso, es elemental que una pareja entienda su trabajo y que lo respete. “Yo nunca he buscado un hombre que me sacara de trabajar, (sino) uno que no me saque, que acepte con todos mis empleos, que entienda que es mi pasión y que me fascina”, confesó.

VER GALERÍA

Pero no todo tiene que ver con el ámbito profesional para Paola, y prueba de ello es que la característica principal que debe tener un pretendiente suyo tiene que ver con su faceta de madre. “Van cambiando tus prioridades, tus necesidades, el momento de tu vida. Yo a estas alturas si me preguntas del hombre perfecto, el primer requisito es que sea un tipazo que pueda convivir con mis hijos”, explicó la conductora a sus compañeras en alusión a sus gemelos Leonardo y Paulo, fruto de su pasado matrimonio con Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como Zague.

VER GALERÍA

La periodista consideró que dicha característica no es negociable, tanto que si un galán no la cumple, no tiene oportunidad con ella. “Pues si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año”, dijo convencida. Cuestionada por Jacky Bracamontes -una de sus compañeras en el programa de Unicable- sobre si este requisito implica que el pretendiente deba tener experiencia como padre, Paola señaló que no necesariamente. “(Alguien) que pueda formar parte de mi realidad actual”, explicó, aludiendo a su papel de madre de dos niños de 8 años. “Hay otros factores que entran en la jugada. Antes cuando ibas en serio con alguien le presentabas a tus papás, ahora les presentas a tus hijos”, comentó entre risas.

A principios del pasado mes de septiembre circularon versiones sobre que Paola se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Y si bien ella no ha confirmado nada hasta ahora, en aquel momento se especuló que el galán en cuestión sería el empresario argentino Marcelo Imposti. Aunque ella ha preferido no hacer declaraciones públicas al respecto, ya ha sido captados juntos en más de una ocasión.

VER GALERÍA