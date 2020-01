Aracely Arámbula opina sobre la segunda temporada de la serie de Luis Miguel

El estreno de la nueva entrega de La Doña tiene a Aracely Arámbula muy emocionada, pues a lo largo de las últimas semanas se la visto feliz promocionándola en distintos espacios. No obstante, este tema no ha sido el único sobre el que se la ha cuestionado, pues justamente hay otro lanzamiento en la pantalla chica que tiene al público muy interesado: la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. La Chule, quien se ha caracterizado por ser reservada respecto a su vida personal, respondió a quienes le preguntaron al respecto de esta producción basada en la vida de su ex pareja y padre de sus hijos, ¿qué dijo?

A su paso por la alfombra roja del festival de cine Cana Dorada en República Dominicana, Aracely fue cuestionada sobre la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, la cual se estrenará este año. Siempre atenta con los medios, la actriz respondió brevemente, confirmando que ella no será mencionada. “Esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío”, aseguró a la prensa con una gran sonrisa. “Les deseo mucho éxito”, agregó dar más detalles ni su opinión sobre lo que hasta ahora se ha visto de la serie protagonizada por Diego Boneta.

Esta no es la primera vez que La Chule opina respecto a la serie de Luis Miguel, pues en ocasiones anteriores ya ha sido cuestionada al respecto y ella siempre se ha mantenido firme en la decisión de que ni ella ni sus hijos sean parte de la historia, pues siempre ha puesto como prioridad el bienestar y la privacidad de los suyos. En febrero del año pasado, la actriz hizo énfasis en su determinación en incluso dejó ver que estaba abierta a la posibilidad de emprender medidas legales en caso de que se les incluyera en la historia sin su permiso. “Ya están listos mis abogados, ellos son los que van a estar listos. Ahora sí que como dice María Victoria: ‘Que vengan mis abogados’. No vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre ni mucho menos los de mis hijos y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad”, expresó en un encuentro con medio retomado por el programa Hoy.

En medio de esas declaraciones Aracely cuestionó el hecho de que Luis Miguel haya accedido a hacer pública su vida por medio de una producción televisiva. “El señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer una vida que para empezar no le gusta tanto hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir. A mí no me interesa, yo tengo mi carrera y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendrían por qué exponerlos”, señaló la protagonista de La Doña.

“Que saquen hasta antes de que me conoció y listo, será un éxito también”, propuso la actriz. “Entonces, como dice Julio Iglesias: lo mejor de su vida me lo he quedado yo”. A principios de noviembre de 2018, Aracely contó que ninguna persona cercana a Luis Miguel la había buscado para establecer algún tipo de trato con relación a la serie, sin embargo, desde ese entonces ya estaba convencida de no tener deseos de aparecer en ella.

