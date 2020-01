Ingrid Coronado de su salida de la televisión: 'Se volvió un trabajo pesado, duro, ya no quería estar ahí'

Ha pasado más de un año desde que Ingrid Coronado decidió dar un paso importante no sólo en su carrera, sino en su vida, el cual fue despedirse de la televisión. La conductora ha aprovechado el tiempo fuera de la pantalla para estar con sus tres hijos y enfocarse en nuevos proyectos, entre ellos su canal de YouTube, el cual estrenó hace poco. Ahora ha sido justamente a través de este medio que la mexicana ha hablado sobre aquella decisión laboral que en su momento sorprendió tanto al público y dio mucho de qué hablar.

Ingrid entabló una conversación sincera con sus seguidores para explicarles todo lo que pasó antes de que ella tomara la decisión de dejar Venga la Alegría, programa en el que había trabajado los últimos años de su vida y que la consolidó como uno de los rostros más queridos por el público. La conductora inició su video recordando las razones por las que quiso buscar una oportunidad en la televisión, lo cual ocurrió un año después del nacimiento de su primogénito mediante una entrevista para el matutino Tempranito. “Sentía que si eres conductora pues podía tener tiempo para dedicarle a mi hijo Emiliano, y les juro que se me abrió la puerta de forma increíble, TV Azteca me recibió con los brazos abiertos y eso nunca terminaré de agradecérselos”, confesó.

“A pesar de que mi trabajo como conductora siempre fue algo que me llenó, que me encantó, que me llenó de satisfacciones y el contacto con ustedes por 19 años fue algo increíble, llegó un momento en el que ya se volvió un trabajo pesado, duro, ya no quería estar ahí”, reconoció la conductora, quien incluso contó que solía llorar al escuchar el despertador por las mañanas pues no quería ir a trabajar. “A pesar de las adversidades siempre estaba poniendo mi mejor cara, pero llegó un momento en el que este trabajo se volvió muy difícil para mí, ya había momentos en que este dolor y esta tristeza de estar ahí ya arrastraba a mi trabajo, me costaba más trabajo concentrarme, tenía que esforzarme mucho para sonreír y creo que mi trabajo no era esforzarme para sonreír”, continuó.

Ingrid reveló que fue hasta después de algunos años que finalmente tomó la decisión de salir del programa y reveló la razón por la que tardó tanto. “Muchas veces las personas pensamos que no hay otra cosa por ahí, que ese trabajo es lo mejor que tenemos y que si salimos de ese trabajo no va a llegar nunca una nueva oportunidad para nosotros, y no es necesariamente así”, aseguró. “Después de estar así y sentirme insegura, y de no sentirme bien, de pronto un día pensé y dije: ‘El universo no puede estar de acuerdo con esto. Soy consciente de que soy responsable de la alimentación y de la educación de mis niños, evidentemente tengo que mantenerme a mí y a mi casa, pero no puedo estar en un lugar donde estoy tan infeliz, no puede ser que la esté pasando tan mal, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo’. Por lo tanto, ahora sí que con todo el dolor y con todo el terror y el miedo que ustedes se podrán imaginar, pues tomé la decisión de estar fuera de ese programa”, explicó.

Una vez que estuvo fuera de la pantalla, Ingrid atravesó por una etapa también muy difícil. “Fue como un duelo, fue una pérdida muy grande, sí, el dolor y el miedo de estar sola, el no recibir un sueldo, no sentirme querida, apoyada y protegida por la gente que me había acompañado todos estos años, pues sí, fue duro, me sentí muy sola, temerosa”, recordó. Afortunadamente Ingrid ha logrado superar aquella época y hoy está más segura y convencida de lo que quiere hacer, que justamente tiene que ver con su carrera: comunicar, aunque de una forma distinta. “Hoy por hoy es el trabajo que más me gusta y sobre todo ahora que voy a poder comunicar cosas que puedan ayudarlos a todos ustedes a estar mejor”, contó Coronado, quien en un video anterior había comentado que en este tiempo fuera de la televisión se había preparado con cursos y talleres, y que sumado a sus propias experiencias buscaría ayudar a la gente.

