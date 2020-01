América Guinart, ex esposa de Alejandro Fernández, revela por qué eligió no volverse a casar Actualmente, la mamá de los hijos mayores del cantante, tiene una relación formal desde hace siete años, pero no tiene intención de llegar al altar

Han pasado ya 22 años desde que América Guinart, primera esposa de Alejandro Fernández, se divorció del cantante. Después de dos décadas de haber concluido su matrimonio con el intérprete de Me dediqué a perderte, la mamá de sus tres hijos mayores, revela la razón por la que decidió no volverse a casar, pues aunque sí ha tenido parejas formales, nunca ha llegado al altar.

En entrevista con Ventaneando, América admitió que la carrera del papá de sus hijos fue una de las situaciones que la detuvo y explicó por qué: “Realmente yo decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos”, relató.

Aunque no tiene planes de volver a casarse, actualmente, América sostiene una relación muy formal que la tiene feliz, pues su novio la apoya por completo en su papel de mamá: “Mi pareja actual sabe que mis hijos son mi prioridad y que eso algún día, obviamente, va a cambiar cuando ellos tomen su camino y hagan sus vidas, pero hoy por hoy él sabe que yo, si tengo que estar con mis hijos estoy, él es empresario, entonces él también es muy ocupado tiene sus negocios y trabaja mucho, es muy trabajador y comprende perfectamente, si yo me tengo que ir, si ya llegué, ya me voy, a veces nos acompaña, a veces no, y bueno no es fácil tener una relación así, pero hemos podido. Tengo ya una relación de, casi ya 7 años, con mi novio y estoy contenta”, comentó.

Sobre, si el hecho de que Alejandro Fernández sea su exesposo y padre de sus hijos, le ha provocado problemas con sus parejas, América reconoció que, en ocasiones, pero con su novio actual este no es un tema: “Algunos sí o en algunos momentos sí, pero en general no tanto, yo creo que he intentado tener pareja en las que el talón de Aquiles no sea él y mi pareja actual no eh, nada, para nada”.

Desde su divorcio con el cantante, con quien duró seis años casada, América se ha dedicado por completo a su faceta de mamá, realizando un excelente trabajo con Alejandro Jr y las gemelas, América y Camila. Aunque sus hijos ya nos son niños, ahora, Guinart se dedica a apoyarlos en sus carreras profesionales, a su primogénito y a una de las gemelas en el mundo de la música y a América en su carrera como diseñadora de modas.