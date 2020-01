¿Cuántos anillos de compromiso ha rechazado Rebecca de Alba? Ella misma lo revela

Guapísima y talentosa, Rebecca de Alba es una mujer plena en todas las facetas de su vida, pues ha alcanzado el éxito en el ámbito profesional y también en el personal. Si bien actualmente no se le conoce algún galán, lo cierto es que los pretendientes nunca le han faltado, de hecho, en más de una ocasión le han pedido matrimonio. La conductora de televisión recordó las veces que sus novios le dieron anillos de compromiso, y reveló las razones por las que decidió rechazar sus propuestas.

“Yo decía: ‘Qué animados, ni se portan bien y quieren casarse’”, contó Rebecca en un reciente encuentro con medios de comunicación. “El primer anillo de compromiso que recibí fue a mis 16 años y salí corriendo. El otro fue en la universidad, otro en la Ciudad de México. Fueron como cuatro propuestas ya con anillo”, recordó la guapa zacatecana que hoy tiene 55 años. A su vez detalló que en una de esas propuestas, su entonces novio les una de sus parejas le ofreció el anillo de su abuela. “Me dijo: ‘quiero que lo tengas’. Y como de película, se puso tan nervioso que le respondí que no lo podía aceptar. Además, no quería casarme con él. Debido a que él temblaba, el anillo se cayó y se fue por una alcantarilla”, recordó la también modelo. No obstante, prefirió no revelar la identidad de ninguno de dichos galanes, lo cual sin duda ha despertado la curiosidad de muchos.

La estrella de televisión se declaró convencida de que el amor llega por sí solo. “Si es para ti, llegará, no hay que perseguir a alguien para que te haga caso”, aseguró Rebecca, quien además no perdió la oportunidad de bromear sobre el hecho de que nunca ha pisado el altar. “Antes decían que cuando te sentabas en la cabecera de las mesas, nunca te ibas a casar y yo siempre acababa en la cabecera. A lo mejor por eso (no se ha casado), pero tampoco me importa”, comentó divertida.

Si bien en esta reciente aparición pública Rebecca ha dado a entender que actualmente se encuentra soltera, lo cierto es que a lo largo de su vida ha sido relacionada con los galanes más cotizados y famosos. Pero no todos en su vida han sido figuras públicas, pues apenas hace poco más de un año confesó que se encontraba enamorada de un hombre ajeno al medio, de quien quiso cuidar su identidad. “Me cae muy bien, lo amo, no es alguien nuevo, es alguien de mi pasado que se me cruzó nuevamente… Él es un hombre seguro de sí mismo y es lo único que yo necesito en mi vida, no que sea guapísimo…”, declaró en una entrevista publicada por el diario Reforma en diciembre de 2018.

Debido a que De Alba ha preferido siempre reservarse para sí los detalles de su vida personal, nunca se supo qué fue de esta relación. No obstante, desde aquella vez que lo mencionó quedó claro lo importante que es para ella ser una mujer independiente y fiel a sí misma. “Estoy viviendo la mejor etapa ahorita, porque yo creo que ya las inseguridades que puedes tener cuando eres más chava, cantidad de dudas… adquieres una madurez en el tema amoroso y de pareja, tomas mejores decisiones”, reflexionó también en 2018 en una entrevista para el programa Sale el Sol.

