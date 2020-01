Esto es lo que verdaderamente pasó en el encuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston

La nostalgia se apoderó de los corazones de muchos el pasado fin de semana, luego de que Jennifer Aniston y Brad Pitt protagonizaran el encuentro más lindo y esperado de la temporada de premios. Y es que a más de 14 años de haber sido una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, no existía algún registro gráfico que diera cuenta de la amistad que tanto se ha comentado nació entre ambos actores, luego de su divorcio en 2005. Sin embargo, la noche de los SAG Awards resultó ser de lo más especial, pues además de que los dos artistas fueron reconocidos por sus actuaciones, se convirtieron en los protagonistas de la gala al encontrarse tras bambalinas, luego de que cada uno recogiera su premio en el escenario. Para fortuna, hubo alguien ahí presente en el momento exacto para inmortalizar este histórico instante en la cultura pop con su lente y que además, ha revelado los detalles detrás de la comentada fotografía.

Se trata de la fotógrafa de Getty Images Emma McIntyre, quien lleva cuatro años cubriendo el evento. La periodista fue entrevistada por la revista People, en donde ha contado a detalle cómo fue que se dio el encuentro entre ambos artistas. "Hay momentos realmente alegres (detrás del escenario) y a menudo hay encuentros entre ganadores en esta área", dijo. “Trato de capturar tantos momentos de celebración como puedo... Siempre es divertido capturar encuentros espontáneos entre actores", agregó.

Emma contó que durante aquella noche, ella corría de un lado a otro, cubriendo un poco de lo que sucedía en el escenario y luego lo que acontecía tras bambalinas. De hecho, predijo que podría haber una buena oportunidad de fotografía cuando supo que Jennifer había ganado y Brad se encontraba detrás del escenario, pues minutos antes también había recogido su premio. Después de tomar algunas fotos de la protagonista de The Morning Show, serie por la que fue premiada aquella noche, la fotógrafa vio a Brad caminando por el pasillo hacia donde estaba su ex.

Fue entonces cuando se dio cuenta que estaba ante una gran oportunidad, única e irrepetible. “Él gritó ‘¡Aniston!’, se dio la vuelta, se abrazaron y se felicitaron”, recordó Emma sobre el esperado encuentro. La periodista contó que tenía todo a su favor para obtener la postal que al día de hoy le ha dado la vuelta al mundo, a pesar de que había otros dos fotógrafos presentes. "El momento fue realmente conmovedor y se podía sentir el respeto entre dos personas que se conocen desde hace más de 20 años y que son sobresalientes en su campo", detalló McIntyre, admitiendo que situaciones como esta, pocas veces se llegan a dar en este tipo de eventos y que la oportunidad de capturarlos es aún más complicado por ser genuinamente espontáneos.

Durante el discurso de aceptación de Brad Pitt, quien ganó en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su actuación en Once Upon a Time… in Hollywood, Jennifer se mostró emocionada por ver a su exmarido triunfar, e incluso se le vio sonriendo cuando el actor bromeó con tener una cuenta en la app de citas conocida como Tinder. Por su lado, Brad se mostró muy feliz al enterarse del triunfo de Aniston. De hecho, el actor fue captado viendo a la actriz recibiendo su premio, a través de una de las pantallas colocadas en el pasillo donde se dio su encuentro.

