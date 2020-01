El productor de 'Sin Miedo a la Verdad' rompe el silencio sobre la muerte de los dos actores

Han pasado tan solo algunos días desde el trágico deceso de los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, que perdieron la vida tras caer de un puente mientras realizaban la filmación de una de las escenas de la serie televisiva en la que participaban, Sin Miedo a la Verdad. En medio de la consternación que ha provocado esta noticia, ha roto el silencio el productor Rubén Galindo, quien está a cargo del proyecto que forma parte de Televisa, empresa que informó de este lamentable suceso a través de un comunicado con fecha del 17 de enero. Desde ese entonces, las preguntas en torno a esta situación no han dejado de surgir, a la par de las opiniones vertidas por algunas figuras del espectáculo.

Galindo fue captado por los medios de comunicación recientemente, y no escapó a los cuestionamientos en torno a este episodio. Específicamente, reveló en dónde se encontraba aquel día en el que fue informado de lo ocurrido. “Yo estaba saliendo de una cabina de audio, de postproducción de audio cuando me llamaron y me trasladé al hospital, y desde anoche estamos todos enfocados cien por ciento a apoyar a las familias…”, dijo a las cámaras del programa televisivo Suelta La Sopa y sin ahondar en detalles.

Por supuesto, al ser cuestionado sobre si ya se ha deslindado de responsabilidades a algunas personas, el productor televisivo respondió de manera puntual. “No sé, eso no nos corresponde a nosotros…”, aclaró. Lo que sí reiteró fue su compromiso por permanecer pendiente de lo que pudiera acontecer próximamente. “Aquí vamos a estar nosotros para hacer frente a cualquier aclaración y a cualquier tema que haya qué afrontar”, dijo Galindo durante esta charla, mostrándose reservado ante las preguntas de la reportera.

Apenas la noche del pasado viernes 17 de enero, se realizaron los funerales de los actores fallecidos, quienes fueron despedidos con todos los honores por parte de sus compañeros de trabajo, que se dieron cita en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México. En ese espacio, la delegada de la ANDA, Magdalena Del Río, dio detalles de lo que pasó esa noche, reiterando que todo se trató de un accidente. “Yo vi que los actores ya habían salido de sus escenas y los llamaron para hacer una tercera (filmación) de protección. Yo estaba parada cuando escuché un golpe y salí corriendo y los vi tirados. La escena que hicieron fue de protección porque sus escenas ya estaban hechas…”, declaró para el diario mexicano El Universal.

Recordemos que tras este lamentable episodio, Televisa emitió un comunicado de prensa para informar por lo acontecido, en dicho documento la empresa también especificó que la producción cooperó con las autoridades para dar seguimiento al caso. “Televisa informa con profundo dolor, que la noche de este 16 de enero, en el ensayo de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad, perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, al caer de un puente en una locación. La producción a cargo de Jorge Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente, que enluta a nuestra casa, Televisa…”, se puede leer.

