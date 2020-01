Aracely Arámbula envía un emotivo mensaje a Luis Miguel sobre sus hijos: 'El tiempo no regresa' La actriz habló muy sincera respecto a la relación del cantante con sus hijos

En las últimas semanas, la vida de Aracely Arámbula se ha visto envuelta en una ola de especulaciones sobre una negociación monetaria entre ella y Luis Miguel, el padre de sus dos hijos, Miguel y Daniel, y se ha hecho referencia a los años que el cantante ha estado ausente en la vida de los pequeños. Consciente de la gran labor que ha hecho como madre y con la sinceridad que la caracteriza, la actriz ha hecho frente a los rumores y ha aclarado la situación de una forma muy emotiva.

Durante una reciente entrevista con el programa Al Rojo Vivo, la actriz envió un contundente mensaje al artista de 49 años, en el que dejó en claro que más allá de exigirle que cumpla con las responsabilidades económicas que tiene con sus hijos, lo que ella lamenta es que esté dejando pasar el tiempo y por ende, perdiéndose de la infancia de sus pequeños. “Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, aclaró con mucha seriedad.

Orgullosa de la linda familia que ha formado y de la gran madre en la que se ha convertido, la también cantante no dudó en asegurar que hasta el día de hoy no le ha hecho falta nada a sus pequeños, pues ella se ha encargado de trabajar muy duro para que Miguel y Daniel estén muy bien. “Soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están muy bien económicamente, viven de mi trabajo y de mi familia”, dijo a las cámaras del programa de Telemundo.

La actriz también quiso aclarar que a ella no le compete reclamar lo que por derecho le corresponde a sus hijos, pues dijo, eso depende de cada persona y de lo que uno esté dispuesto a cumplir como parte de las responsabilidades de ser papá. “Mis hijos han tenido derecho a muchas cosas. Lo principal es lo que uno como padre quiere dar”, expresó.

Durante los últimos años, Aracely Arámbula se ha mostrado más abierta a la hora de hablar de la vida de sus pequeños. De hecho, la actriz ha comenzado a compartir detalles de su vida como mamá a través de sus redes sociales. Si bien, en la mayoría de las fotografías que muestra de sus pequeños prefiere no mostrar sus rostros, sus fans agradecen los vistazos de su vida íntima que muestra. Eso sí, sobre la relación de Luis Miguel con sus dos hijos prefiere no entrar en detalles y mantenerse al margen de las circunstancias, dejando siempre en claro que hasta el día de hoy, ella ha sido quien los ha sacado adelante.

