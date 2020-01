Sofía Castro: 'Qué padre que los papás divorciados tengan la madurez para poderse llevar bien'

Durante las pasadas fiestas de fin de año, Sofía Castro sorprendió a sus seguidores publicando una fotografía en la que se le ve al lado de sus dos hermanas, Fernanda y Regina, quienes felices posan al lado de su mamá, Angélica Rivera, y también de su papá, el productor José Alberto Castro, revelando así que pasaron en familia la Navidad. La foto generó mucha emoción entre los seguidores de la joven actriz, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la exPrimera Dama de México y su ex podría haber algo más que una simple relación cordial. Para evitar que los rumores crezcan, Sofía se ha pronunciado al respecto y ha aclarado las cosas.

En medio de los ensayos por su participación en Mira Quién Baila, la actriz se tomó el tiempo para dejar las cosas en claro, asegurando que entre sus papás no existe más que una buena amistad. "No es nada fuera de lo común. También hay muchos actores que se llevan bien (con sus exparejas), qué padre que los papas divorciados tengan la madurez para poderse llevar bien por el bien de los hijos", dijo Sofía en declaraciones publicadas por el diario Reforma.

La joven artista se refirió a la comentada foto navideña, asegurando que no será la primera ni la última imagen en la que la vean acompañada de sus dos papás. "Es una foto con mi familia y acostúmbrense, porque va a ser en mi cumpleaños, cuando me case, cuando tenga hijos, en la próxima Navidad, en mi siguiente cumpleaños", expresó.

Sofía también fue cuestionada sobre el esperado regreso de ‘La Gaviota’ a la televisión y sobre los planes a futuro de la misma. Aunque no quiso entrar en detalles, dio a entender que la actriz ya tiene algunas propuestas en puerta, sin especificar de qué se trata. “Eso se lo tendrían que preguntar a ella, sé que hay varios proyectos, pero prefiero no hablar de los temas de mis papás porque es algo que ya decidirán en su momento”, declaró.

A pesar de que no dio detalles respecto a la vida profesional de su mamá, Sofía sí dejó en claro que de darse el regreso de Angélica a la televisión, le encantaría trabajar al lado de ella, tal y como lo hizo con José Alberto en el pasado. "Claro que me encantaría trabajar con una actriz de la talla de mi mamá, así como me encantó trabajar con mi papá", puntualizó.

