¡Los Ángeles lo esperan! 'El Chicharito' hace oficial su llegada al Galaxy

Después de días de especulaciones, los rumores se confirman: Javier Hernández se va al Galaxy. Luego de poco más de cuatro meses de jugar para El Sevilla, esta mañana, el mexicano hizo oficial su traspaso al equipo norteamericano. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista dedicó un mensaje de despedida dedicado al equipo español, escuadra en la que concluye, nueve años y medio, de jugar en Europa. Además de decir “¡hasta pronto!”, el futbolista reveló una de las razones por las que decidió tomar esta decisión.

“Me despido de un club en el que estuve poco tiempo, pero lo suficiente para guardarle un especial cariño y saber lo que significa en el mundo del futbol. Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que, si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo. A consecuencia de ello, se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad de seguir disfrutando de mi pasión. Me voy tranquilo y contento, porque di todo por este club. Es difícil decirle adiós a una ciudad tan increíble como Sevilla, pero me despido muy agradecido con ella y toda su gente que, desde el segundo uno, me trató muy bien”, escribió.

El futbolista también agradeció a sus compañeros y al cuerpo técnico del equipo: “Espero que logren todas las metas propuestas y que el nombre del Sevilla FC siga creciendo. ¡Hasta siempre!”, finalizó. De inmediato, varios jugadores de la escuadra española, como Sergio Gómez y Oliver Torres, le desearon lo mejor: “Mucha suerte hermanito, ¡Eres grande compañero!” y “¡Suerte, amigo!”, escribieron, respectivamente, los futbolistas.

Tras el anuncio de su llegada al Galaxy, Eugenio Derbez utilizó su cuenta de Instagram para expresarle su júbilo por la noticia: “¡Chicharito! Bienvenido a Los Ángeles, mi querido Chicharito, no sabes el gusto que me da tenerte aquí, siempre has sido una inspiración, para mí, y para todos los mexicanos de que sí se pueden cumplir los sueños. Verte jugar en Europa ha sido un orgullo, un deleite, y saber que vienes ahora a Los Ángeles, no sabes cómo nos inspira, porque Los Ángeles, además de que es una de las ciudades con más mexicanos en todo el mundo -y te vamos a hacer sentir que estás como en casa-, aquí vienes a soñar, aquí vienes a tratar de conquistar el mundo, en todos los niveles (…) tenerte aquí nos inspira a todos, gracias por estar aquí en Los Ángeles y estar aquí con El Galaxy”, comentó Derbez en este video.

Luego de escuchar las palabras de Derbez, Chicharito le agradeció, a través de redes sociales, y le regresó los halagos, dejando claro que una de las figuras más inspiradoras de México, en el mundo, es él: “Eugenio, si de inspiración hablamos, tu carrera y tu vida es un ejemplo muy claro. Muchas gracias por tus palabras y ojalá nos podamos ver pronto en L.A. Un fuerte abrazo y que sigas conquistando todo lo que quieras”, escribió Hernández en su Instagram, donde también compartió la primera imagen en la que lo vemos portando la camisa de su nuevo equipo.

Por otra parte, Sarah Kohan, esposa del futbolista también dedicó un mensaje en Instagram, dedicado al nuevo horizonte familiar: "¡Nos mudamos a Los Ángeles! Esta será la segunda vez que Noah se muda países, en sus 7 meses de vida. ¡Deséenos suerte! Nos vemos pronto L.A.", escribió la influencer australiana.

