Chantal Andere habla de Angélica Rivera: 'Una amiga está en las buenas y en las malas'

A Chantal Andere y Angélica Rivera las une no sólo el talento actoral, sino también una sólida amistad de años. El tiempo en los sets hizo que estas dos actrices crearan una relación más allá de la pantalla y hoy por hoy mantienen cercanía, incluso a pesar de la distancia, pues La Gaviota vive en Estados Unidos. La estrella de La Usurpadora habló sobre su amiga y colega, de quien descartó rotundamente cualquier tipo de distanciamiento, pues aseguró que el cariño entre ellas es incondicional.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En la presentación de su nueva obra, Papá de tres, Chantal fue abordada por los medios presentes quienes les preguntaron sobre Angélica, específicamente sobre la situación que vivió a raíz de su separación y divorcio de Enrique Peña Nieto. “Somos amigas hace mil años, ahí es donde demuestras la verdadera amistad, cuando vienen momentos malos y complicados”, comentó a la prensa en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. La hija de Jacqueline Andere reveló cómo le ha demostrado su apoyo a La Gaviota: “Estando, estando juntas. Si no podemos estar juntas, nos hablamos por teléfono, me manda videos de sus hijas y yo también le mando videos de mi hija”, contó la actriz.

VER GALERÍA

“Una amiga está en las buenas y en las malas, y ella y yo hemos vivido mucho. Somos amigas hace 30 años, no hace seis”, reiteró Chantal, rechazando de tajo las versiones respecto que a tras la salida de Angélica de Los Pinos se habían distanciado. De hecho, la actriz contó que hace unos días habló con ella, por lo que sabe que no está próximo su regreso a la pantalla. “Hablamos hace un par de días, el sábado, hablamos y no está inmediato su regreso, quiere regresar, por supuesto, necesita regresar con un proyecto que le guste, le llene, le ilusione y que le dé ese regreso, así como fue su despedida con Destilando Amor, que le dé ese regreso tan importante, ganas tiene, por supuesto, pero ahorita está 100 por ciento de mamá, está feliz”, comentó Andere, haciendo alusión a aquella entrañable telenovela en la que ambas compartieron créditos.

VER GALERÍA

Ante la posibilidad de trabajar juntas nuevamente, Chantal contó que es una idea que no descarta y que incluso la ha comentado con Angélica. “Por supuesto, yo he platicado mucho con ella. De repente echamos ideas locas al aire: ‘¿Y si hiciéramos esto?, ¿y si buscáramos a alguien que hiciera esto?, ahora tú eres la mala y yo la buena…’, a mí me gustaría mucho trabajar con ella”, aseguró en otro encuentro con medios durante el mismo evento.

A su vez, Chantal se pronunció sobre las recientes declaraciones de Sofía Castro, hija de Rivera, sobre lo difícil que fue para ella ser parte de la familia presidencial. “Pues es obvio, para cualquier persona es difícil, imagínate para unas niñas que están empezando su adolescencia”, señaló, antes de manifestar su admiración hacia el desenvolvimiento que tuvieron la joven actriz y sus hermanas Fernanda y Regina en su paso por Los Pinos. “Yo siempre estuve cerca de la familia Rivera, sus hijas son niñas muy inteligentes, sumamente bien educadas por su padre y por su madre y siempre estuvieron donde tuvieron que estar, yo siempre lo hablé con ellas, les aplaudo el temple, lo correctas y lo educadas que se portaron en todo este momento, las quiero, las veo y las voy a apoyar toda mi vida”, concluyó.

VER GALERÍA