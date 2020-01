Irene Esser, nuera de López Obrador: 'Soy actriz, nunca me he dedicado a la política y ni quiero dedicarme'

Pese a ser famosa, la ex Miss Universo venezolana, Irene Esser, ha sabido mantener al margen del ojo público los asuntos relacionados con su vida personal, específicamente aquellos ligados al terreno sentimental. Y es que su relación amorosa con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado pie a los cuestionamientos a lo largo de este tiempo. Sin embargo, ella ha dejado muy clara su postura, limitándose a hablar solo de su faceta profesional, pero sobre todo compartiendo firmes respuestas al momento de dar declaraciones a los medios de comunicación cuando se toca el tema, como ha ocurrido recientemente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Esta vez, la también actriz fue parte de los distinguidos invitados a la primera edición del Cana Dorada Film Festival, celebrado en República Dominicana, espacio en donde expresó con firmeza su posición con respecto a la política, ahora que comparte un noviazgo con el hijo del mandatario. “Yo no tengo ninguna relación con el gobierno, quiero que sepas que yo soy actriz, nunca me he dedicado a la política y ni quiero dedicarme a la política…”, dijo durante una entrevista concedida al diario mexicano El Universal.

Esser también fue puntual al abordar lo importante que es para ella cuidar de su privacidad, pues ante este panorama tiene muy claro su objetivo, y es enfocarse de lleno a lo que respecta a su profesión. “Mi vida personal es súper privada, como todos saben es algo muy personal y es independiente de lo que puedas ver en las noticias y lo que sea, esta es mi vida real: compartir con actores, directores, prensa…”, declaró al diario antes citado, espacio en que además reiteró lo relevante que ha sido para ella vivir en México, país en el que busca forjar una sólida carrera, tras el éxito derivado de su participación en la serie Bolívar, Una Lucha Admirable.

VER GALERÍA

Así mismo, Esser descartó que, dadas las actuales circunstancias por las que ahora atraviesa su vida, las cosas en su rutina hayan cambiado. De hecho, afirma que para ella todo transcurre con normalidad. “Creo que no tengo nada qué ocultar, para mí es muy normal mi vida, me despierto en la mañana como tú, hago mi café… quiero hacer una obra de teatro en México…”, aseguró durante su charla con EL Universal, destacando además que en México ha encontrado su segundo hogar.

Recordemos que a finales de noviembre de 2019, Esser también habló en entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, en donde al ser cuestionada sobre la mayor cualidad de “su esposo”, respondió con toda firmeza para poner punto final a la confusión. “No estoy casada… no me casaría en silencio, los invitaría a todos. Cuando me case los voy a invitar…”, dijo en aquel instante, dejando claro que por ahora disfruta de su noviazgo.

VER GALERÍA