'Tengo derecho... pero no se cómo', Raúl Araiza sobre la posibilidad de abrirle nuevamente las puertas al amor

Desde que Raúl Araiza anunció su separación de Fernanda Rodríguez, su esposa por más de 24 años, los rumores que lo vinculan sentimentalmente a algunas mujeres e incluso con algunas de sus compañeras del programa Hoy no han dejado de rondar su vida. Sin embargo, el presentador se ha mantenido ajeno a lo que se especula sobre su vida amorosa, pues por lo pronto continúa soltero, sin perder la esperanza de reencontrarse con el amor en el momento adecuado. Así lo dejó en claro en una reciente entrevista, en la que el también actor habló sobre su vida tras su separación y de lo que espera de esta nueva etapa.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Raúl habló sobre sus expectativas sobre su futuro romántico, un terreno que desde hace muchos años no explora, pues estuvo casado por más de 20 años y se acostumbró a la vida de pareja, por lo que el flirteo y las citas ya no eran comunes en su día a día. “Sí, creo que tengo el derecho (a rehacer mi vida amorosa), pero no sé salir, no sé ir al cine, a cenar, no sé cómo… Me han querido presentar a mucha gente y me da pena, flojera, porque luego, ¿qué se dice?, ¿qué sigue?”, dijo el actor a la revista TVyNovelas.

De forma muy abierta, Araiza también habló sobre si ha tocado el tema con su exesposa, quien también es su manager, de darse una nueva en oportunidad en el amor y explorar nuevas experiencias, revelando así que entre ellos existe una relación más que cordial y abierta. “Aunque nunca he sido un angelito, obviamente estoy fuera de cancha (para las citas), pero sí estoy abierto, solo necesitaba pasar un tiempo y ya van algunos meses del comunicado; lo he hablado con Fernanda, ella también tiene que retomar su vida y empezar a salir con cuates, con amigas, así que este año ya veremos qué pasa”, agregó.

Por otro lado, el actor se sinceró y habló sobre cómo ha vivido estos meses de soltería, en donde incluso se cambió de casa y se ha enfrentado a la soledad´, a pesar de que dijo, fue él quien tomó la decisión de hacer una pausa en su vida de pareja. “He estado por momentos solo, y es cuando he pensado: ‘¡Ándale… eso querías!, mientras veo el edificio de enfrente. Pero también he disfrutado mi soledad, mi espacio, porque aunque nunca fui esclavo y viví un matrimonio increíble, no me sentía completo; es una cuestión muy personal, se tomó la decisión y aquí estoy”, explicó.

Fue el pasado mes de octubre cuando Raúl y Fernanda hicieron oficial su separación. En aquella ocasión, el conductor tomó unos momentos del programa Hoy para sincerarse con su público y hablar de lo que pasaba en sus vidas de pareja. “Es importante dejarlo claro, dicho por uno mismo, para que no se malinterprete: Hace unos meses Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio. Fue algo hablado, sentido, llorado... Era importante para mí decírselos a ustedes, han sido testigos de mis errores y aciertos”, confesó el conductor durante el matutino, momento en el que contó con el respaldo de sus compañeros colegas.