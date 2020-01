Conmovida, Ana Bárbara celebra que su 'hija' Paula Levy llegó a la mayoría de edad

Sin duda alguna, Ana Bárbara ha demostrado ser una madre excepcional que no distingue a la hora de demostrar su amor. Así lo ha dejado en claro desde el momento en el que el destino le dio tres nuevos hijos: María, Paula y José Emilio, también hijos de la fallecida Mariana Levy, y que tras su partida pasaron a formar parte de su núcleo familiar, al empezar la cantante una relación con el viudo de la actriz, hace unos años. Es por eso que la intérprete de Bandido ha querido mostrar su amor de forma pública a Paula, quien el pasado fin de semana llegó a la mayoría de edad, razón por la que la intérprete le dedicó un emotivo mensaje de felicitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Como parte de su felicitación, Ana Bárbara compartió una tierna fotografía en su perfil de Instagram, en la que se deja ver de lo más cariñosa con la festejada y junto a la cual escribió: “Mi amor de mi vida @paulalevyy un día como hoy, hace 18 años, llegaste para iluminar el mundo de los que te esperaban”, se lee al inicio de su mensaje.

La artista de 49 años expresó su felicidad por haberse convertido en una madre para Paula -a pesar de las circunstancias-, y por poderla ver crecer a través de los años y de la distancia, pues recordemos que tras la separación de Ana Bárbara y el padre de los hermanos Levy, ellos tuvieron que dejar el hogar que compartían con la cantante y sus hermanos ‘adoptivos’, y se fueron a vivir con su papá. “Aunque no me percaté de tu llegada, pues no sabía que venías, pero cuando te conocí supe desde ese momento que te amaría. Celebro por lo alto que llegaste, bendigo con todo mi corazón tu vida, tu luz y tu alegría”, agregó.

VER GALERÍA

La intérprete de canciones como Trampa finalizó su mensaje con una cariñosa felicitación, en la que le dejó en claro que a pesar de que ahora es toda una jovencita mayor de edad, ante sus ojos siempre será una pequeña. “¡Te ama mamá! y tienes mi amor para siempre. ¡Felicidades por tu cumpleaños… ¡eres mi niña!”, concluyó.

La gran labor que Ana Bárbara tuvo con los hijos de Mariana Levy después de muerte, no solo ha reconocida por los tres hijos de la fallecida actriz, quienes corresponden el amor que la cantante les ha dado a lo largo de estos años, también la abuela de ellos y madre de Mariana, la conductora Talina Fernández, quien recientemente se pronunció al respecto. "Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula, que Ana Bárbara…", dejando en claro que sus nietos no pudieron caer en mejores manos tras el duro episodio en sus vidas.

VER GALERÍA