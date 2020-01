Talina Fernández: 'Yo no he conocido una mejor madrastra que Ana Bárbara'

En el recuento de aquellos años en que su vida dio un giro inesperado, Talina Fernández reveló detalles de cómo fue que, sin imaginarlo, descubrió en Ana Bárbara a un ser lleno de bondad, una mujer a la que hoy estima de manera entrañable por el amor incondicional que entregó a sus nietos José Emilio y Paula cuando ellos más lo necesitaban, poco tiempo después del fallecimiento de su hija Mariana Levy. Esta situación se dio gracias a la relación sentimental que la cantante formalizó con José María Fernández ‘El Pirru’ tras la partida de la actriz, acontecimiento que en su momento generó polémica e incluso la molestia de la ‘Dama del Buen Decir’.

Sin embargo, el tiempo fue el mejor aliado para Talina, quien cambió de opinión con respecto a la cantante al descubrir su calidad humana y la manera en que forjó un apego incomparable con los niños, que incluso con el paso de los años comenzaron a llamarla ‘mamá’. “Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula, que Ana Bárbara…”, dijo la conductora de televisión durante su visita al programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que aprovechó para enviar un sentido mensaje a la intérprete. “Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba pendiente de cada necesidad de mis nietos, Ana Bárbara, sabes que te adoro, a tu mamá también, a tus hermanas…”.

Con el corazón en la mano, Talina también reconoció lo difícil que fue para ella enterarse de la nueva relación que ‘El Pirru’ había iniciado con Ana Bárbara poco después de la partida de su hija, por lo que en su momento emitió algunos juicios que a futuro la llevaron a reconocer que estaba completamente equivocada. “Pero sí, nos taponeó la boca (Ana Bárbara) porque quizá al principio y muy cerca de la muerte de mi hija como que nos rebelábamos que Pirru ya tuviera novia…”, dijo sin más rodeos.

La ‘Dama del Buen Decir’ recordó incluso uno de los instantes más difíciles para ella de cuando el amor entre Ana Bárbara y ‘El Pirru’ comenzó a consolidarse, algo que le costó trabajo entender sin imaginarse que en menos de lo esperado cambiaría de parecer. “Fue horroroso, ¿cómo que ya tiene Pirru novia? Y lo más doloroso es que mi casa estaba junto a la casa de Mariana, pared con pared… Entonces de repente un día llego, yo cruzaba, veía a mis nietos y veo a Ana Bárbara cargando a José Emilio y a Pirru y las maletas y se van, y me dejan sin mis nietos y a María sin sus hermanos…”.

Lo cierto es que hoy todo ha quedado en el pasado, y para muestra, la sorpresa que recibió Talina en plena transmisión, cuando en medio de la plática recibió la llamada telefónica de Ana Bárbara quien, al borde del llanto, reiteró su gran amor por la periodista, con quien hoy conserva un inquebrantable lazo afectivo. “Eres correspondida con todo mi corazón y en este momento oír tus palabras de amor son muy atinadas, muchas gracias… Yo te adoro, la verdad no me merezco tanto, ayer justo le escribí a Paula y le digo, ‘mi amor te debo cosas porque hubiera querido estar más tiempo contigo pero sabes que a la medida de lo que he podido los amo y los protejo, que a veces no puedo tanto como yo quisiera’…”, dijo la cantante, quien tras separarse de ‘El Pirru’ dejó de vivir con Paula y José Emilio, aunque la distancia no ha sido impedimento para llevarlos en un lugar muy especial de su corazón y mantenerse en contacto con ellos en la mayor medida de lo posible.

