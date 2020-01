Sofía Castro habla por primera vez de lo difícil que fue para ella vivir en Los Pinos: 'La pasé muy mal'

Hace siete años, Sofía Castro comenzó una de las etapas más significativas en su vida, al convertirse en parte de la familia presidencial de México. Y es que en ese entonces, Angélica Rivera, su mamá, estaba casada con el ahora expresidente del país, Enrique Peña Nieto. Aunque en más de una ocasión la joven ha admitido que ser parte del círculo cercano de un mandatario fue una experiencia muy especial, la actriz ha reconocido que también hubo momentos en los que no la pasó del todo bien.

De forma muy sincera, la actriz de 23 años abrió su corazón con la producción del programa Mira Quién Baila, con quienes se sinceró respecto a su vida como hija de una Primera Dama. Sorpresivamente, Sofía aseguró que durante ese tiempo no la pasó del todo bien, pues su vida se vio expuesta al escrutinio público, lo que generó un sinfín de críticas a su alrededor. “Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial”, dijo la actriz, mientras se encargaba de dejar en claro que su declaración no era una queja.

La actriz, quien en ese entonces también comenzaba su carrera en la televisión, confesó que estuvo a punto de desistir en sus deseos de seguirle los pasos a su mamá, pues la presión mediática y social aumentó al ser hija de la esposa del presidente. “Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya’, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie”, señaló.

A todo esto, también estaba la parte de sus apellidos, pues Sofía estaba dispuesta a labrar su propio camino profesional, muy aparte del de sus famosos familiares. Recordemos que además de ser hija de Angélica Rivera y del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, también es sobrina de la actriz Verónica Castro y prima del cantante Cristian Castro. “El Castro de una u otra manera me ha pesado y ojo, siempre voy a estar muy orgullosa del Castro Rivera”, dijo la artista que recién debutó como bailarina en el reality de Univision Mira Quién Baila. “De repente sí es una presión muy fuerte como el de tengo que demostrar al público, le tengo que demostrar a la prensa que sí tengo la capacidad, que es lo que amo, que sí es lo que quiero y aparte, que mis papás también se sientan orgullosos de mí”, agregó.

A un año de haber salido de Los Pinos y con una carrera que cada día se consolida más, la actriz decidió abrir su corazón y romper el silencio sobre algunos temas en los que siempre se había mantenido al margen, con la finalidad de que sus seguidores conozcan un poco más de ella. “Nunca lo había dicho, es la primera vez que me abro así, pero es a lo que vengo, a que me conozcan y creo que también ya era momento de hablar un poquito porque siempre me había mantenido como muy reservada en mis cosas y en mis temas”, finalizó.