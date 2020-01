Itatí Cantoral revela que se encontró a una exnovia del padre de sus hijos y hasta amigas se volvieron

Con la sinceridad y transparencia que la caracterizan, Itatí Cantoral abrió su corazón para hablar de uno de los capítulos más difíciles de su vida: su separación de Eduardo Santamarina, el padre de sus hijos mayores. Recordemos que, en su momento, se supo que la relación de la entonces pareja había llegado a su fin debido a que Santamarina había comenzado un romance con Susana González, mientras aún estaba casado con Itatí. Fue justo sobre ese episodio del que la actriz habló de forma muy abierta, haciendo revelaciones que pocos imaginábamos.

Durante su paso por el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino, la eterna villana de las telenovelas fue cuestionada por la infidelidad que sufrió por parte de su entonces marido, de la cual habló sin tapujos y muy a su estilo. “(Me engañó) con Susana González”, dijo la actriz en un tono melodramático, obviamente a modo de broma. Fue entonces que Itatí se abrió de capa y continuó hablando sobre la actriz en cuestión. “Fíjate que me encontré a la Susana González en un gimnasio, hace muchos años, ellos acababan de terminar y se fue corriendo; yo creo que pensó, con la fama que tengo, así de súper agresiva, igual y dijo: ‘qué tal que me cachetea’, no sé”, contó.

La icónica antagonista de María la del Barrio continuó con su relato, confesando que fue ella quien decidió acercarse a González y romper el hielo, revelando incluso que entre ellas nació una amistad. “Después la alcancé y le dije: ‘hola’. Total, se puso a lado mío, en una corredora… yo jamás me hubiera imaginado ese evento, y ella me empieza a contar su versión de las cosas y la empiezo a notar súper triste; empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En ese momento, nos hicimos amigas”, reveló.

La actriz reflexionó sobre lo que vivió en ese entonces y de forma muy sincera admitió que su ruptura con Eduardo Santamarina no fue culpa de nadie, pues dijo, se trató de un error. “Y no, no es por la culpa de nadie y no es por la culpa de las mujeres. También me di cuenta de que ella se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse… Es una buena mujer que se equivocó y le fue mal”, señaló. Cabe destacar, que en la actualidad, Itati y Eduardo mantienen una relación cercana y en ocasiones llegan a compartir los días más especiales en la vida de sus hijos.

Entre otras cosas, Itatí Cantoral también reveló que se dio cuenta de la infidelidad de Santamarina pues el actor se portaba extraño con ella e incluso le comenzó a pedir que ya no lo acompañara. Sin embargo, no fue hasta que una de las señoras que la apoyaba en camerino le informó sobre lo que estaba sucediendo entre el padre de sus hijos y la actriz. “Cuando yo me enteré, ya sabían todos”, dijo la actriz entre risas. “Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara… yo era como esposa de albañil porque le llevaba hasta su itacate a su corte a comer, yo le llevaba la comida hecha por mí y él ya no quería”, contó. “Me entero por la señora del camerino (que me estaba engañando)”, afirmó.