Kailani y el tierno video en el que dejó claro que ya puede presentar a sus padres

Ya faltan unas cuantas semanas para que Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, celebre su cumpleaños número dos y mientras llega esa esperada fecha, la niña no deja de enternecer a los fans de sus famosos padres. Tan linda como lista y desenvuelta, la pequeña ha protagonizado un simpático momento que la actriz no ha dudado en compartir con sus seguidores en redes sociales. Sentados los tres a la mesa, la orgullosa mamá le hizo algunas preguntas a su nena, quien con toda la seguridad y sobre todo ternura, no tardó en responder. "¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama papá?", cuestionó la estrella de La Casa de las Flores, a lo que su primogénita contestó sin dudar con la expresión más dulce. Tal parece que no falta mucho para que la famosa pareja pueda entablar entretenidas charlas con su hija, quiens es su completa adoración, haz click en el video para ver su encantadora escena.

