El baile de North West con su 'novio' no podría ser más tierno

Ser parte de una de las familias más famosas del mundo hace que North West no necesite mucha presentación, pues basta con ver algunas de sus fotos para saber que es toda una celebridad. La primogénita de Kim Kardashian y Kanye West se ha convertido en una referencia en la moda y no es algo de extrañar teniendo en cuenta quiénes sus padres. Ahora esta niña está acaparando los reflectores y no ha sido en las cuentas de redes sociales de sus padres, sino en la de un amigo especial, Caiden Mills, hijo del rapero Consequence y amigo también de Saint West. Este pequeño, a quienes algunos consideran como el 'novio' de la mayor de los West-Kardashian, compartió en su perfil de TikTok un divertido y tierno video junto a Northie, en el que ha sido el debut de ella en esta popular plataforma. Sincronizados y muy atentos, los dos demostraron su talento en una original coreografía que incluyó que Caiden cargara por unos momentos a su amiga. Sin duda las citas de juegos de estos pequeños son las más divertidas haz click en el video para verlos.