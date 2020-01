Así es el lujosísimo yate de ‘El Canelo’ que ha dejado a todos boquiabiertos

Tras disfrutar de las paradisicas playas de las Maldivas, Saúl El Canelo Álvarez ha continuado sus vacaciones por un destino no menos espectacular: Las Bahamas. Acompañado de su novia Fernanda Gómez y de su adorable hija María Fernanda, el mexicano está pasándola de maravilla en el Caribe y siendo él una estrella del boxeo mundial no es para nada extraño que lo haga rodeado de comodidades. Pero ahora, el pugilista ha dejado ver un poco de lo que se dice, es su nueva y millonaria adquisición: un lujoso yate. "Disfrutando", escribió tapatío en su cuenta de Instagram al compartir un breve video en el que se alcanza a ver una gran embarcación adornada con el famoso sobrenombre de Álvarez. Si bien él no ha confirmado haber comprado este impresionante vechículo, algunos medios ya se han adelantado, señalando que pudo haber desembolsado varios millones de dólares por él. Sea o no verdad lo anterior, lo que es un hecho es que El Canelo está feliz disfrutando el éxito de una carrera que mucho trabajo le ha costado construir y tras un año de intensa preparación y comentados encuentros en el ring, ahora está descansando junto a sus seres queridos. Haz click en el video para ver el espectacular yate que ha dejado a muchos boquiabiertos.

Loading the player...