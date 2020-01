¿Qué ha dicho Yadhira Carrillo en su primera visita del año a Juan Collado?

Para Yadhira Carrillo el 2019 ha sido uno de los años más complejos de su vida, ello debido a la difícil situación por la que atraviesa su esposo Juan Collado a raíz de su detención. La actriz ha sabido hacer frente a este escenario adverso y se ha mantenido entera apoyando incondicionalmente a su marido. Hace unos días, la intérprete acudió a verlo, en la que al parecer fue su primera visita de este 2020 y al ser abordada por algunos medios presentes, les reveló de buena gana algunos detalles sobre lo que sucede en estos momentos.

Refugiada siempre en su fe, Yadhira contó cómo vivió este inicio de año: “En cadena de oración chicos, ahí estamos, como todos los días”, comentó la actriz a los medios presentes, dejando entrever además que, en medio de esta situación, Collado se ha dedicado a la lectura. “Sus libros que se los bebe como agua ese hombre”, dijo Carillo en alusión a los grandes volúmenes que cargaba apilados y adornados con un moño, al parecer una sorpresa de Año Nuevo.

La actriz se mostró cuidadosa y reservada respecto al proceso que se sigue en el caso de su marido y se limitó a decir sólo algunas palabras para puntualizar la situación hasta el momento. “Sólo recuerden, Juan está en investigación, Juan no tiene absolutamente ningún delito, ¿ok? acuérdense de eso, está en investigación y salió todo perfecto, ahora nada más estamos esperando que salga”, comentó la actriz, siembre con un semblante tranquilo. “Y ahora estamos esperando que sea el momento de la salida de Juan, porque no merece estar en un lugar como este, este no es un lugar para él, él es un gran señor”, reiteró.

Ýadhira aseguró que en este contexto adverso ha preferido hacer caso omiso a las críticas y comentarios de terceros, así como en lo que se dice en algunos medios sobre ella y su marido. “No veo ni leo esas cosas porque no me corresponde, no son para mí, cada quién tendrá su juicio allá arriba, cada quién tendrá que responder por sus pensamientos y por sus palabras”, comentó, antes de reafirmar una vez más su plena confianza en su esposo. “No leo absolutamente nada, desde el primer día, yo sé quién es Juan y quién soy yo”.

Desde la detención de Collado en julio del año pasado, Yadhira ha cumplido con su palabra de mantenerse siempre junto a él, incluso ha confesado que pese a haber recibido ofertas para regresar a la pantalla chica, ha preferido permanecer completamente al pendiente de su esposo, quien a lo largo de estos meses ha a travesado además por algunos problemas de salud, los cuales afortunadamente no han sido de gravedad.