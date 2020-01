Jennifer Aniston y Brad Pitt: el encuentro más esperado en los Golden Globes

Además del glamuroso desfile de superestrellas, la noche de los Golden Globes ha sido esperada por muchos por el posible reencuentro público que podría darse entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes en el pasado fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo y que a 14 años de su separación, su relación sigue siendo motivo de debate y conversación en redes sociales. Aunque se sabe que en diciembre pasado el actor acudió como invitado a la casa de su expareja, con motivo de la Navidad, y que de hecho entre ambos ha nacido una amistad, los fans están ansiosos por verlos juntos de nuevo.

Todo estaba dispuesto para que el encuentro se diera, incluso durante la gala, ambos fueron sentados estratégicamente para que en cualquier momento pudiera darse. Sin embargo, en ningún momento se dejaron ver juntos. Así que los fans tendrán que conformarse con saber que ambos actores desfilaron por la misma alfombra roja, una situación inédita hasta entonces. Sin embargo, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood bromeó respecto a su posible reencuentro con Aniston. "Me encontraré con Jen, es una buena amiga. Sí", dijo a Entertainment Tonight con una sonrisa, sin que hasta el momento haya sucedido.

La presencia de los artistas en la gala estaba más que justificada. Y es que ambos famosos asistieron como nominados. Jennifer, aspiraba a llevarse el premio a Mejor Actriz en Serie Dramática por su papel en The Morning Show, mientras que Brad se alzó con la estatuilla por Mejor Actor de Reparto gracias a la película Érase una vez en Hollywood. Cabe destacar, que mientras el actor recogía su reconocimiento y daba su discurso de ganador, Jennifer lo miraba con una sonrisa en los labios desde su lugar, demostrando así su amistad.

Durante su paso por la alfombra roja, Jennifer Aniston lució como toda una princesa en un elegante vestido de Dior en color negro -un color recurrente en la actriz durante su paso por las alfombras rojas-, de escote palabra de honor y de corte sirena. Por su lado, Brad Pitt se dejó ver de lo más elegante en un esmoquin clásico en color negro, el cual combinó a la perfección con un moño al mismo tono que su traje y una camisa blanca.

Además de las pasadas fiestas de Navidad, Brad Pitt también estuvo entre la lista de invitados durante la celebración del cumpleaños número 50 de Jennifer Aniston. De acuerdo con US Weekly, ambos famosos habrían retomado su amistad desde hace tres años, cuando falleció la madre de la coprotagonista de la serie Friends, Nancy Dow. Brad no dudó en ponerse en contacto con la que fuera su mujer tras conocer la triste noticia. Desde ese momento, los actores mantienen el contacto y la cercanía entre ellos se ha dado a raíz de las respectivas rupturas con sus parejas.