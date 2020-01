Ana Brenda Contreras y su tierno encuentro con Emiliano, el hijo de Erika Zaba, en San Miguel de Allende

Las aventuras no terminan para Emiliano, el pequeño hijo de Erika Zaba, quien apenas hace unos días cumplió sus primeros dos meses de vida y ya ha tenido suficientes experiencias en su vida para su corta edad. Y es que apenas hace una semana disfrutaba de sus primeras vacaciones en la playa, y ahora se encuentra de visita en una de las ciudades coloniales más bellas de México: San Miguel de Allende. Así como los viajes no terminan para el bebé, lo mismo sucede con las nuevas tías que el pequeño va conociendo. Y es que en este lugar Erika y su marido, Francisco Ontiveros, se encontraron con Ana Brenda Contreras, quien por fin pudo tener su primer encuentro con el pequeño Emiliano.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, la guapa actriz compartió una serie de fotografías en las que aparece al lado de la cantante y del recién nacido, quien por cierto luce una sonrisa de lo más tierna, como si disfrutara de la presencia de Ana Brenda. “Qué bonito despedir y recibir el año así. Love you so much #Emibebe. Y a mi guerrera @erikazaba”, escribió la protagonista de telenovelas como Por Amar sin Ley junto a las tiernas postales que compartió en sus redes sociales. En otra de las imágenes, Ana Brenda, Erika y Emiliano posan al lado de la mamá de la actriz, la señora Blanca Esthela Pérez.

VER GALERÍA

Por su lado, Erika ha compartido algunos detalles de su estancia en San Miguel de Allende, en donde hemos podido observar en pleno al marido de la integrante de OV7 disfrutando de su faceta de papá, llevando entre sus brazos al su recién nacido, mientras recorren las calles de esta hermosa ciudad. La intérprete de Te Quiero Tanto, Tanto aprovechó este momento para encontrarse con algunas de sus amigas y disfrutar de su compañía.

Emiliano nació el pasado 3 de noviembre y con mucha emoción, Erika compartió la noticia y los detalles de la llegada de su primer hijo con todos sus seguidores, tal y como lo hizo a lo largo de su embarazo. "¡Ayer a las 4:52 llegó a nuestras vidas el pequeño Emiliano. Pesó: 2.9, midió 49.5. No puedo describir con palabras el momento y lo que sintió mi corazón cuando nos vimos por primera vez". Durante estos meses, al pequeño lo han visitado los amigos más queridos de la cantante, obviamente en primera fila han estado sus compañeros de grupo, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Oscar Shwebel y Ari Borovoy, quienes no han dudado en compartir su felicidad por tener a un integrante más en la gran familia que han formado desde hace 30 años.

VER GALERÍA