Alex Fernández revela las razones por las que Alejandro Fernández le pidió que pospusiera el lanzamiento de su carrera

A pesar de que Alex Fernández comienza a construir los primeros cimientos de su carrera como cantante, el éxito que ha obtenido en tan poco tiempo lo han convertido en una de las promesas del ranchero, un género al que las nuevas generaciones de artistas le están dando nueva vida. Sin embargo, el nieto de Vicente Fernández admite que aunque estuvo a punto de lanzar su carrera hace unos años, decidió esperar, tal y como se lo recomendó su papá, el cantante Alejandro Fernández, quien le pidió posponer su lanzamiento, pues su hermana Camila recién había comenzado su carrera.

En entrevista con el programa Hoy, Alex se confesó y habló del momento en el que ‘El Potrillo’ le aconsejó esperar un poco antes de lanzarse como cantante. “Mi papá me dijo que mi hermana Camila ya se había lanzado, que yo si me lanzaba la iba a perjudicar a ella mucho en su carrera”, contó el joven artista, revelando que fue entonces que decidió comenzar a trabajar con su famoso padre. “Siempre me gustaron los negocios también. Entonces comencé a trabajar con mi papá en sus oficinas, estudié administración de empresas”, agregó.

Sin imaginarlo, Alex Fernández comenzaría a construir desde entonces en lo que sería su carrera como cantante, pues además de su gran talento, trabajando con su papá obtuvo también la experiencia administrativa, muy importante a la hora de manejar una carrera artística. “Siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, porque el haber trabajado con él en todo el lado administrativo de la carrera artística me vino de perlas a mí, ahora que yo puedo estar haciendo todo lo que yo aprendí en mi propia carrera”, explicó con una sonrisa en los labios.

Alex reveló que fue su abuelo, el legendario Vicente Fernández, que al escucharlo cantar no lo pensó dos veces y le propuso lanzarlo como cantante. “Cuando él me escucha cantar, ahí es que él, sin preguntarme, me dijo que me iba a lanzar, que me iba a hacer el disco y que me iba a manejar”, explicó el joven cantante. Y aunque el temía afectar la carrera de su hermana, el intérprete de Mujeres Divinas terminó por convencerlo, asegurándole que de ninguna manera opacaría a su hermana.

Sin duda alguna, todos los integrantes de la dinastía Fernández brillan con luz propia, pues a pesar de que Alex y su padre Alejandro compiten en el mismo mercado, ambos han conseguido tener su propio éxito sin afectarse uno al otro. Lo mismo sucede con Camila, quien hace unos meses se estrenó como cantante del género urbano con el lanzamiento de su primer sencillo llamado Bueno Fuera, consiguiendo millones de reproducciones en tan solo unas semanas de su estreno.