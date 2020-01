¡Sorpresa! Cameron Diaz y Benjamin Madden anuncian que se convirtieron en papás

En una total sorpresa y de forma completamente inesperada, Cameron Diaz y Benjamin Madden han anunciado que se han convertido en padres. Al ser una de las parejas más privadas del mundo del espectáculo, con Cameron alejada casi por completo de los reflectores desde hace un tiempo, pocos esperaban que harían un anuncio de este tipo. De forma conjunta, la pareja envió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que en primera persona han querido gritarle al mundo su alegría al haberse convertido en padres de una hermosa niña -la más tierna, como ellos mismos la describen.

Todo comenzó de forma sencilla en lo que parecía ser una felicitación de año nuevo más, sin imaginar que continuaría dando la buena nueva. “¡Feliz año nuevo de los Maddens! Estamos tan felices, bendecidos y agradecidos de empezar esta nueva década por anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden”, comenzó el mensaje que ha tomado totalmente por completo a sus seguidores de Instagram, “Ella ha capturado instantáneamente nuestros corazones y completado nuestra familia”.

Fieles a su celosa protección de su privacidad, la pareja continuó con su mensaje: “Aunque estamos muy felices de compartir estas noticias, también sentimos un fuerte instinto de protección para la privacidad de nuestra pequeña. Así que no vamos a publicar fotografías o compartir más detalles, además del hecho que es muy, ¡muy tierna! Algunos inclusos dirían que RAD”. Esta última parte del mensaje, más allá de un anglicismo que usa como sinónimo de genial, fue un tierno guiño al nombre que eligieron para ella.

Para terminar, escribieron: “De nuestra familia a la suya, les enviamos nuestro amor y mejores deseos de Feliz Año Nuevo y Feliz Nueva Década. Sinceramente, Cameron & Benji”. La aparición más reciente de Cameron, de 47 años, se dio en mayo del año pasado, algo que no es raro considerando que en los últimos años se ha mantenido parcialmente alejada de la industria tras su participación en la cinta Annie.

La pareja que comenzó a salir en mayo del 2014, contrajo matrimonio precisamente el 5 de enero del 2015. La ceremonia no podría haber sido más privada, lo que simplemente sería un adelanto de lo que sería su relación a lo largo de los años. Recientemente, en un panel de Goop, Gwyneth Paltrow preguntó a su amiga por qué no había decidido casarse antes de conocer a Benji: “Creo que simplemente es cuestión de que no había conocido a mi marido, ¿sabes? Tuve novios antes. Y hay una verdadera, verdadera diferencia entre esposos y novios. Y tengo un esposo que solo es mi pareja en la vida y en todo. ¡Se trata de dos personas muy diferentes! Somos tan diferentes el uno del otro, pero compartimos los mismos valores, somos totalmente el uno para el otro. Somos lo suficientemente raros para el otro”.

