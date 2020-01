Jacky Bracamontes da la poderosa razón por la que no quiere hacer una telenovela

A sus cuarenta años Jacky Bracamontes no sólo es una mujer guapísima, sino que también posee una exitosa carrera en la pantalla, siendo la televisión el medio en el que se ha ganado mayormente el cariño del público. La guapa actriz ha interpretado entrañables personajes de telenovela, no obstante, desde hace ya unos años ha decidido enfocarse más en la conducción. La intérprete se sinceró y habló de las razones por las cuales no planea participar en un nuevo melodrama, al menos por ahora.

Tras más de dos años de haber participado en una telenovela por última vez, hoy Jacky vuelca su talento y carisma como conductora en el programa Netas Divinas y el reality show La Voz US. Estas dos facetas de su carrera la apasionan, tal como ella misma lo confesó recientemente. “En la conducción eres tú, cotorreas, les pones tu chispa, y en la actuación no eres tú, eres un personaje y me encanta, pero para mí es más fácil ser yo que ser un personaje”, explicó en entrevista para el podcast de Roger González, revelando así cuál por cuál de estas dos opciones profesionales se inclina.

Con gran sinceridad, Jacky habló de las razones por las cuales hoy por hoy prefiere desempeñarse como conductora en vez de comprometerse a interpretar algún personaje en una telenovela. “Ahora en mi vida lo que más me acomoda por mi familia, que es un poco numerosa, es la conducción porque como que te adaptas más a los horarios”, explicó la celeb mexicana, quien además es madre de cinco adorables niñas. Ý es que la guapa tapatía no olvida lo demandante que es el trabajo cuando se participa en un melodrama. “Lo viví cuando estaba soltera y a veces eran llamados de lunes a sábado y hasta domingo y no podía tener una vida”.

Si bien ella está agradecida y satisfecha de haber sido parte de exitosas telenovelas, ahora su familia está a la cabeza de sus prioridades. “Hoy que tengo a mis hijas no me quiero perder (de nada) y ahora que tengo mis gemelitas… No me quiero perder de verlas caminar, de estar con ellas, de verlas evolucionando”, señaló la actriz al hablar de sus pequeñas Paula y Emilia, quienes el pasado 20 de diciembre celebraron su primer año de vida. “Si yo me meto a hacer una novela me voy a perder de mi familia, y no hay nada que me haga separarme de mi familia”, aseguró Jacky.

En la entrevista, la actriz reveló además que al parecer su carrera ha inspirado a sus pequeñas, específicamente a Carito, la segunda de ellas, pues contó que a sus cinco años está empeñada en seguir sus pasos en la pantalla, ocupación que piensa alternar con la de veterinaria o cuidadora de animales. No hay duda de que la dedicación y entrega que han hecho destacar a Jacky en la televisión, ella las ha llevado a su día a día como mamá y esposa, pues sin duda la familia que encabeza junto a Martín Fuentes es una de las más hermosas y sólidas de entre los famosos.

