Anahí: 'Mi esposo es muy respetuoso en lo que yo decido hacer o no'

Inspirada en la maternidad, Anahí disfruta de este instante de su vida en que además se encuentra motivada y dispuesta a conquistar cada uno de sus sueños. Pero más allá de todo, su familia ha jugado un papel primordial a lo largo de este proceso, especialmente su esposo, Manuel Velasco, quien le ha brindado su apoyo de manera incondicional desde aquel día en que juntos comenzaron a escribir su extraordinaria historia de amor. Precisamente, la cantante se ha tomado un tiempo para hablar de este aspecto tan notable, luego el lanzamiento del podcast en el que comparte espacio con su hermana Marichelo, y ahora con el reciente estreno de su plataforma en línea llamada ANByAnahí.

Sin más rodeos, Anahí ha dado una mención especial a su esposo, sobre todo porque asegura él siempre se ha mantenido al margen de sus decisiones profesionales, aunque celebrando por todo lo alto, junto con ella, cada uno de sus éxitos. “Mi esposo es muy respetuoso en lo que yo decido hacer o no. Él no se involucra en mis planes profesionales, pero sé que le da alegría verme feliz y realizando mis proyectos…”, especificó la estrella en entrevista con el diario mexicano El Universal. En ese mismo espacio, también habló de la gran satisfacción que le otorgó haber dedicado tiempo a su familia, específicamente durante ese periodo en el que se mantuvo alejada de la vida pública. “Son lo más importante, ellos siempre me impulsan a crecer y crear…”, dijo.

En medio de su embarazo, Anahí ha podido consolidar otra importante reflexión, un aspecto que desea compartir con sus hijos, -el pequeño ‘Manu’ y el bebé que ya viene en camino-, como parte de un anhelado deseo que hoy puede visualizar con toda claridad. “Quiero que mis dos hijos estén orgullosos de mí, que sepan que tienen una mamá que desde que era bebé ha trabajó mucho y siempre salió adelante en la vida…”, agregó, para luego dejar claro lo mucho que para ella ha significado la maternidad. “Y que el ser mamá no te impide seguir cumpliendo tus sueños y metas, al contrario, es tu mayor motor…”, agregó.

Y aunque por ahora Anahí ha optado por mantenerse alejada de los escenarios, su faceta de cantante es una de las que más extrañan sus fans, a quienes ha anticipado parte de lo que está por venir. “La Anahí cantante nunca se va a ir porque es parte de mí. Les tengo sorpresas muy pronto. He estado en una etapa muy creativa y pronto compartiré esa parte…”, agregó para El Universal. A la par de estas palabras, también ha dicho que está dispuesta a dejar que la vida la sorprenda, “tratando de ser una mejor persona, artista, mamá, esposa, amiga e hija…”.

En este momento, Anahí continúa trabajando de manera constante en sus proyectos, dando inicio al 2020 cobijada por todo el amor de los suyos y siendo parte de inolvidables sorpresas, como la del reciente reencuentro con sus compañeros de RBD, una noticia que ha causado sensación entre sus fans.

