Tania Ruiz comparte su festejo junto a Alejandro, hijo de Enrique Peña Nieto

Uno de los romances que más acaparó los reflectores en 2019 fue sin duda el protagonizado por Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz. Si bien en un principio la pareja decidió mantener su relación lo más privada posible, al amor no pudo ocultarse por mucho tiempo y finalmente terminó por conocerse. La modelo ha sido quien ha compartido algunos vistazos de su feliz noviazgo, dejando ver que todo va viento en popa. La más reciente prueba de ello es que, tal como ella lo había anticipado, celebraron juntos y en familia las fiestas de Año Nuevo, pues la potosina ha compartido un agradable momento que pasó hace unos días junto a Alejandro Peña Pretelini, hijo del exmandatario.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Siempre transparente y cercana con sus seguidores, Tania compartió en su cuenta de Instagram un vistazo de la celebración con la que despidió el 2019, un año que sin duda muy bueno para ella en muchos aspectos. La modelo publicó en sus Stories una selfie en la que se le ve sonriente posando junto a Alejandro, ambos muy guapos vestidos de blanco para darle la bienvenida al 2020 y ella con un simpático sombrero de fiesta. “¡Feliz Año Nuevo!”, escribió la modelo junto a la imagen, misma en la que etiquetó al joven, quien en unas semanas celebrará su cumpleaños número 22.

Alejandro retomó la foto en sus propias Instagram Stories, dejando ver la buena relación que mantiene con la novia de su papá, quien en esta ocasión no se ha dejado ver en redes sociales. Si bien ninguno de los dos reveló detalles de dónde se llevó a cabo su festejo, el pasado 31 de diciembre el joven compartió en la misma red social una foto en la que se le ve disfrutando de un día de esquí en nieve. “Aspira a inspirar antes de que expiremos”, escribió el joven junto a su postal invernal, misma a la que Tania no tardó en reaccionar colocando algunos divertidos emojis.

A mediados de diciembre, la modelo anticipó cómo celebraría las fiestas decembrinas, revelando que Navidad la pasaría junto a su familia y Año Nuevo con la de Peña Nieto. “Año Nuevo la paso con él, la paso (el lugar) no voy a decir donde, pero la paso con él y su familia. Su familia es divina, la verdad, que les puedo decir, puras cosas buenas, muy linda, muy lindos todos, y pues feliz de poder compartir mi primer Año Nuevo con él”, dijo en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

También el pasado 31 de diciembre Tania compartió con sus seguidores una foto acompañada de una extensa y profunda reflexión. “Este año aprendí tanto... Sobre todo, a tener la mejor actitud hacia todo lo que viví. Eligiendo siempre lo mejor, aceptando, confiando, valorando, perdonando, bendiciendo, agradeciendo…”, escribió al principio de su publicación, en la que destacó la importancia del amor, sin mencionar a alguien en especial, pero dejando ver una posible dedicatoria a Peña Nieto. “Aprendí que el amor es la complicidad más bonita que puedas crear. Es la capacidad de amar y amarte como eres, con lo que eres y lo que eres capaz de ser”, agregó en su post.

Si bien hace tiempo que Tania no se deja ver junto a Peña Nieto, no hay duda de que su relación está en un gran momento. A finales del pasado mes de octubre, la modelo potosina confesó en exclusiva a ¡HOLA! lo enamorada que está de Enrique, con quien no descarta la posibilidad de dar un paso más en su relación en algún futuro. “Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, aseguró entonces.