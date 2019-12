Inesita, la hija de Inés Gómez Mont, dedica una linda sorpresa al esposo de su mamá: 'Gracias por aceptarme en tu vida'

Aunque Inés Gómez Mont se encuentra enfocada en su recuperación, luego de la delicada cirugía a la que se sometió hace unos meses, también ha querido ser partícipe del lindo gesto que su hija mayor, Inesita, ha querido tener para con el esposo de su mamá, Víctor Alvarez Puga, para agradecerle todo lo que ha hecho por ella, a pesar de no ser su hija biológica. A través de sus redes sociales, la conductora ha compartido un video en el que su primogénita muestra sus dotes como cantante, mientras dedica una emotiva canción a su ‘papá’.

En el clip, se puede observar a Inesita sentada frente a un micrófono y vestida de forma muy elegante, mientras interpreta su canción. Es evidente que la jovencita ha heredado el gusto por las cámaras, pues se muestra muy segura de sí misma, como toda una profesional frente a la lente. En las imágenes se puede ver también algunas fotografías de Víctor en compañía de los seis pequeños de Inés, demostrando que es un gran padre. Antes de iniciar con su canción, la pequeñita le dedicó a Víctor unas lindas palabras. “Gracias por aceptarme en tu vida, por cobijarme y hacerme sentir que soy toda tuya. Nunca dejaré de agradecerte todo lo que haces por mí, por eso quería dedicarte esta canción que describe todo lo que siento por ti. Gracias papá”.

Con mucha ilusión, la presentadora también compartió un mensaje en el que explicó como fue a su hija le nació dedicarle esa canción a su padrastro, haciendo énfasis en que fue la menor quien prácticamente organizó todo el proceso de producción. “Les comparto la sorpresa que le hizo Inesita a mi esposo de Navidad”, se puede leer al inicio del mensaje que acompaña al clip. “Un día llegó a enseñarme la letra de una canción que encontró y me dijo ‘esta canción se la quiero dedicar a mi papá, pero yo cantando, ¿me ayudas mamá a darle la sorpresa?’ Le dije claro que sí”, contó.

Inés explicó que, en medio de su recuperación, acudió a varios amigos que se dedican a la música y a la producción de videos y pusieron manos a la obra, siendo la menor quien llevó la batuta. “Inesita fue solita a hacerlo como si fuera niña grande pues no quería que nadie la viera grabar el video. Ella solita escribió su carta, ensayó la letra, eligió su ropa (se probó ocho diferentes vestidos para verse bonita en el video jajaja)”, contó emocionada la bella conductora.

El resultado final quedó muy lindo y obviamente el afortunado papá recibió el regalo más emotivo y original durante la Navidad. “No les puedo explicar cuando Víctor vio el video, lloró como niño chiquito. ¡No lo podía creer!”, contó Inés, para después dedicarle unas palabras a su amado. “Gracias amor por despertar este amor en cada uno de mis hijos, gracias por ser el más amoroso y dedicado, aquí está el resultado de todo lo que has sembrado, el resultado de tanto y tanto que has hecho por nosotros. Te amamos”, finalizó.