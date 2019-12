'Nos vamos a encontrar, ahí mi amor, para siempre', Anel Noreña al confirmar que se hará un monumento a José José

Sin duda alguna, Anel Noreña fue una de las personas más importantes en la vida de José José, pues además de que fue su esposa, juntos procrearon a dos hijos: José Joel y Marysol Sosa. A pesar de su separación y de las diferencias que pudieron tener en el pasado, ella siempre le guardó un cariño muy especial al padre de sus hijos, el cual ha permanecido intacto a través de los años e incluso después de su muerte. Prueba de ello son las recientes declaraciones que hizo para el programa Hoy, en donde se mostró convencida en que se volverá a encontrar con quien ha dicho, es el amor de su vida.

A tres meses de la muerte del artista, Anel confirmó que dentro de los planes de sus hijos se encuentra el poder levantar un monumento justo en el lugar donde descansan parte de los restos de José José en la Ciudad México. Fue entonces que la actriz se mostró ilusionada por reencontrarse con el ‘Príncipe de la Canción’. “Se le va a hacer un monumento bien bonito ahí donde él está descansando, bajo la sombra del omnipotente, ahí donde tu estás y ahí es donde nos vamos a encontrar, ahí mi amor, para siempre”, dijo con ilusión.

La actriz no entró en detalles sobre el tipo de monumento que se prevé le erijan al cantante, pues aseguró no saber más al respecto, pues son sus hijos los que se encargarán de ese tema. De lo que sí quiso hablar fue de sus detractores y las críticas que hasta la fecha le siguen llegando por la forma en la que reaccionó tras la muerte del cantante. “A todos los que me atacan, gracias, y los que me quieren, más gracias”, dijo con muy buena actitud.

Sin embargo, volvió a dejar en claro que prefiere llevar su vida lejos de los medios de comunicación, tal y como lo hiciera hace unas semanas, cuando anunció que se mantendría en contacto con sus seguidores solo por sus redes sociales. “Yo tengo una vida diferente, ya no estoy en los medios. Yo soy conferencista cristiana”, compartió.

El pasado 28 de diciembre, se cumplieron tres meses de la partida de José José. Para rendir un homenaje a su memoria, Anel compartió una linda fotografía del pasado en la que aparece junto al cantante y que acompañó con un emotivo mensaje en el que dejó en claro su amor por el padre de sus hijos. “No te necesitaba a mi lado porque nuestra historia se vivió en un tiempo adecuado y llena de momentos únicos, pero te quería y eso me parecía suficiente para que te quedaras. Te quise libre, como te conocí, como me enamoraste, y así mismo con esa libertad te fuiste. Hasta el cielo un abrazo y beso. Un mes más que tu descanso es eterno alado de nuestro padre Dios quién nos unió algún día”, finalizó.