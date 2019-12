Reportan a Fernando del Solar internado, pero se apunta a que no es nada grave

En medio de las celebraciones por la Navidad, se dio a conocer que Fernando del Solar se encontraba hospitalizado. La noticia corrió rápidamente por redes sociales y distintos medios confirmaron que desde el pasado 23 de diciembre se encuentra en uno de los hospitales más reconocidos al sur de la ciudad. Apenas en octubre pasado, Fer anunciaba una pausa en la conducción que hacía en Venga la Alegría por recomendación médica. Ante los rumores que comenzaron a correr, su representante ha declarado que no se trata de nada grave, sino de un cuadro de neumonía típico de las bajas temperaturas de esta época.

“Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él solo tiene un cuadro de neumonía y debe tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decir es que Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos”, es la declaración que se ha replicado en distintos medios como Publimetro, con información que coincide con un audio dado a conocer por TVNotas sobre esta misma situación.

Por su parte, Fernando no ha hecho ningún tipo de declaración y a través de sus redes sociales se ha mantenido en silencio. Lo cierto es que a través de los años, Fer ha sido sumamente abierto con el público sobre su salud. Tras superar el Linfoma de Hodgkin que sufrió hace algunos años, de a poco ha retomado su carrera en la conducción, además de compartir su experiencia a través de conferencias en las que muestra la mejor actitud hacia la vida.

En octubre pasado, Fer anunció que dejaría la conducción de Venga la Alegría, pues enfrentaba algunas dificultades derivadas de los tratamientos a los que estuvo sometido por un largo período. Una baja de peso y cansancio lo alertaron de que algo sucedía, según explicó: “Gracias a Dios, toco madera, no hay nada que ver con aquello, y lo quiero dejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada, precisamente para que la familia, los amigos, nadie se preocupe”. El problema real, lo obligaba a tomarse un descanso: “Estoy teniendo un problemita, que mi hígado no está como absorbiendo los nutrientes, y por eso estoy bajando y bajando de peso”, explicó el conductor antes de recordar lo que le aconsejaron sus médicos, “Los doctores me dijeron: ‘Fer, tienes que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema’”.

