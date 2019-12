Marysol Sosa anuncia que espera su segundo bebé

Con mucha ilusión y en medio de uno de sus años con más controversia, Marysol Sosa revela que está esperando a su segundo bebé junto a su esposo Xavier Orozco. La hija del cantante José José y Anel Noreña, compartió la buena nueva a TVNotas, en la cual, además confesó que tiene 15 semanas de embarazo. La cantante, quien se enteró de la terrible pérdida de su padre días antes del primer cumpleaños de su primogénita, Elena, confesó que se siente un poco triste porque José José tampoco conocerá al nuevo integrante de la familia.

“¡Vamos a volver a ser papás! Estamos muy contentos, emocionados, y le agradecemos mucho a Dios por permitirnos vivir todo esto”, fueron las palabras que Marysol uso para compartir la buena nueva. Lo que parecía una simple entrevista, se convirtió en una charla de lo más sincera, pues Marysol explicó que, el que su padre no la vea embarazada y viviendo una nueva dulce espera, la hace sentir una emoción de tristeza, sin embargo, a la vez siente un tanto de asombro, pues es un embarazo que no se lo esperaba en este momento de la vida.

“Por algo pasan las cosas y Dios sabe los caminos que tenemos que recorrer”, explicaba emocionada, para luego agregar, que ya compartió la noticia con su mamá, su hermano, José Joel, sus suegros y sus cuñados, a quienes les regaló una foto del ultrasonido. “En cuanto vieron la imagen, vinieron las lágrimas y el agradecimiento a Dios, fue un momento muy feliz”, contaba en la entrevista. La cantate confesó que sufrió algunos mareos, vómitos y cansancio, sin embargo, tras la tensión e incertidumbre que vivió con el fallecimiento de su padre, no le dio importancia, hasta un mes después que los malestares aumentaron y una leve sospecha de un retraso, la llevaron a una cita al ginecólogo, momento que Marysol compartió de lo más simpática: “Fuimos al doctor para salir de dudas, me hizo un ultrasonido y no vimos que estaba embarazada, sino… ¡embarazadísima!”.

La cantante y su esposo confesaron que les encantaría que su segundo hijo fuera niño, no obstante, con que sea un bebé sano se dan ‘por bien servidos’. Marysol además compartió que su embarazo ha sido distinto al de su hija Elena, instinto que la ha llevado a pensar que podría estar esperando a un varón, hecho que, si fuera así, ya tiene el nombre del bebé, y sí, sí tiene que ver con su famoso papá. “Definitivamente, si es un niño, se llamará José, y Xavier está de acuerdo”, agregó emocionada en la entrevista.

La hija de José José concluyó la entrevista agradeciendo a la vida y a Dios por el nuevo año que le espera, pues confesó que le han llegado muchos proyectos laborales, y ahora dará la bienvenida a un nuevo ser, que definitivamente vino a sembrar más amor en ella y en su familia. “Estamos más felices que nunca y muy entusiasmados”, finalizó.

