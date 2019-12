Aitana Derbez disfruta de los deportes invernales en compañía de ¡Santa Claus!

Con las vacaciones de invierno en pleno y a unos días de la Navidad, la más pequeña de los hermanos Derbez, Aitana, ha comenzado a disfrutar de esta temporada y de la mejor forma. A través de redes sociales, Alessandra Rosaldo, madre de la menor, ha compartido una serie de fotografías en las que se les ve de lo más felices disfrutando de la nieve y de los deportes de invierno. De hecho, hace unos días la hija menor de Eugenio Derbez demostró que es una niña muy intrépida, pues en un video que compartió su mamá, la pudimos ver en acción y descendiendo por la nieve a toda velocidad a bordo de sus esquís. Sin embargo, la pequeña ha recibido la visita de alguien muy importante en estas fechas mientras se disponía a esquiar en compañía de sus primos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En unas fotografías publicadas por Alessandra en Instagram, se puede observar a la pequeña Aitana con su traje de invierno y con los esquís puestos. En la imagen, la pequeña luce hermosa y sonriente mientras se deja consentir por Santa Claus, el personaje favorito de los pequeños en esta época del año. "¿Qué puede ser más padre que esquiar con tus primos, tus tíos, mamá y papá? ¡Esquiar con Santa! Nos lo encontramos en la cima de la montaña y ¡no saben la emoción!”, escribió la cantante como pie de foto.

VER GALERÍA

En otra fotografía, se puede observar a la pequeña en compañía de sus dos primos, quienes también posan sonrientes sobre la nieve y rodeados por el cálido abrazo de Santa. Sin duda alguna, esta será una experiencia de la que Aitana no se olvidará jamás, pues nada podría ser mejor que esquiar en compañía de Santa Claus, teniendo como marco el perfecto escenario invernal con el que muchos sueñan.

Los Derbez-Rosaldo ya llevan algunos días disfrutando del frío clima de las montañas y han compartido con sus seguidores algunos de los momentos más memorables de sus vacaciones. Uno de ellos ha sido el tierno enojo que Aitana tuvo con su papá por hacerle una pequeña petición mientras ella disfrutaba de la adrenalina al descender de una colina en esquís. “Mi papá me dijo que frene”, dice la pequeña a su mamá visiblemente molesta, mientras Alessandra intenta recuperarse del susto, pues mientras esquiaban les fue imposible alcanzarla.

VER GALERÍA

“Esta pirinola me llena el corazón de amor y orgullo y al mismo tiempo hace que se me salga cada cinco minutos del susto con su audacia y valentía que por supuesto no heredó de mí”, escribió Alessandra junto a su video, destacando la destreza de su hijita para los deportes de invierno.