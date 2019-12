Adal Ramones revela cómo fue el flechazo entre su hija Paola y Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza

En 2016, Paola Ramones, hija de Adal Ramones, y Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, protagonizaron una de las relaciones más sonadas de ese entonces. Y es que al ser hijos de tres personajes públicos, el romance juvenil pintaba para ser idílico. Desafortunadamente, el amor entre ambos jovencitos, de entonces 15 y 16 años respectivamente, no duró mucho y al paso de algunos meses llegó a su fin. Pero ¿cómo fue que surgió el amor entre los dos guapos adolescentes?

En una entrevista reciente con el programa Ventaneando, el presentador de La Academia se refirió a ese primer flechazo entre su hija mayor y el primogénito de Ludwika y Plutarco. Según contó, Paola y Nicolás se conocieron porque estudiaron juntos la preparatoria en Canadá, en el Trinity College School in Port Hope, en Ontario. “Estaban en el mismo colegio, obviamente hombres y mujeres los separan, pero no estaban en el mismo nivel escolar, entonces era más difícil y duraron muy poquito de novios”, explicó el también actor.

Adal relató que el primer flechazo entre su hija y Nicolás se dio el día en el que se conocieron, en un encuentro familiar que se dio en una playa. El conductor aseguró que desde ese momento se dio cuenta de que el amor juvenil había surgido. “Pues es como el ‘ah me gusta, el chavo guapo’ y él decía ‘pues la niña guapa, nuestros papás se conocen’… Hubo elementos que no debieron existir, pero cuando lo veo llegar en la playa que estábamos y veo llegar a Plutarco con Nicolás, dije: ‘chin, chin, chin’”, contó Ramones sobre cómo descubrió que entre los adolescentes había atracción.

Durante varios meses la parejita se dejó ver de lo más enamorada en sus redes sociales, aunque en ese entonces negaban que entre ellos hubiera más que una linda amistad. “Nosotros sólo somos amigos, y pues estamos en Canadá estudiando, me cae muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, pero sólo amigos”, comentó la joven a Agencia México en marzo de 2017. Sin embargo, casi tres años después, es el propio Adal Ramones quien ha confirmado que el sonado romance sí sucedió.

Aunque han pasado varios años de aquel momento y con Paola a punto de marcharse a la universidad, el actor reconoce que hasta la fecha es un padre celoso y que siempre está al pendiente de la vida de su hija. Sin embargo, admite que ahora que la joven tenga que ‘dejar el nido’ será más difícil cuidarla. “Sí habló con ella y de repente le digo: ‘Paola, este chavo no te conviene, lo veo así, lo veo asá, etcétera’”, contó Adal sobre los consejos que le da a su hija. “Paola no ha tenido novio en bastante tiempo, entonces eso me ha gustado, porque va a la fiesta sola y baila con quien sea, pero va a llegar el momento…. Entonces si va a estudiar la universidad allá afuera va a estar medio difícil pero sí la tengo bien monitoreada”, dijo Ramones.