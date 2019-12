Sofía Castro comparte una nueva foto de Angélica Rivera 'bonita' al natural

No hay mujer a quien Sofía Castro admire más que su madre, Angélica Rivera, y prueba de ello es que ha querido seguir sus pasos en la actuación, y aunque hasta ahora no han podido compartir créditos en alguna producción, es una posibilidad que no se descarta a futuro. A poco de que se celebren las fiestas decembrinas, la joven intérprete se ha dejado ver junto a su mamá, de quien, orgullosa, ha presumido su belleza en redes sociales.

Sofía tomó sus Instagram Stories para compartir con sus seguidores una foto de su famosa mamá. “Ella… Así de bonita”, escribió la joven sobre la imagen, agregando además un emoji con ojos de corazón. La imagen mostró a Angélica muy guapa, luciendo un look casual y desenfadado compuesto por un suéter y gorra negros, además de su característica melena rubia suelta y el rostro al natural. Al parecer la actriz fue captada sin darse cuenta, pues se le ve de perfil, con un semblante tranquilo y pensativo mirando hacia el frente, apoyando su cara sobre su mano, mientras se encuentra sentada a la mesa.

Si bien Sofía no reveló detalles sobre la locación de su paparazzi tal parece que ocurrió en un restaurante, pues al fondo se alcanzan a ver algunos comensales. Esta aparición se da apenas unos días después de que Angélica se dejara ver junto a un maquillista en la Ciudad de México, lo que hizo suponer que podría haber viajado al país desde Los Ángeles, donde actualmente reside, para disfrutar de las festividades decembrinas rodeada de su familia.

Desde hace ya algún tiempo, Angélica se ha alejado de la vida pública, por lo que sus apariciones han sido poco frecuentes y la mayoría de las veces que se ha dejado ver ha sido en las redes sociales de alguien más, sobre todo en las de sus hijas. Algunos usuarios de redes sociales han manifestado que la ex Primera Dama luce un poco diferente de como se veía antes de este descanso de los reflectores, sin embargo, ha sido Sofía quien ha descartado que su mamá se ha sometido a algún procedimiento estético. “Siempre comparto fotos con mi mamá, siempre ha estado así de guapa, así de hermosa, siempre ha estado con ese pelo rubio espectacular, la verdad es que no se ha hecho nada”, aseguró la joven actriz en un encuentro con la prensa hace unos días que fue retomado por el programa Sale el Sol.

Aunque aún no se ha confirmado nada, no sería para nada extraño que Angélica esté más presente frente a los reflectores, pues ella misma ha confesado que está dispuesta a retomar su carrera en la pantalla. “Sí, claro que quiero regresar a trabajar. Tengo proyectos muy interesantes para regresar, mi trabajo es mi vida, es mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida, hay proyectos muy interesantes, pero en su momento, yo creo, se los platicaré”, aseguró La Gaviota en un encuentro con los medios el pasado mes de julio.

