Vanessa Huppenkothen anuncia que está enfrentando problemas de salud nuevamente

A lo largo de los últimos años, Vanessa Huppenkothen ha sido muy abierta con los problemas de salud que ha enfrentado, así como el gran régimen alimenticio y de ejercicio que sigue para sentirse bien. Aunque recientemente había logrado un equilibrio perfecto entre su agitada agenda y estos hábitos, ahora la conductora comparte que una vez más se enfrenta a problemas con su tiroides. Eso sí, aunque confiesa que de primer momento esto ha sido un duro golpe, con la mejor actitud comparte que está lista para hacerle frente a esta prueba.

“Mi más grande miedo otra vez. Luego de sufrir una tormenta tiroidea, durante 4 años mi tiroides estuvo en niveles normales. Esta semana, en un examen rutinario, la T4 o Tiroxina salió disparada (20.2 cuando el rango máximo es de 12.2). Ayer estuve llorando todo el día, es una situación complicada: subir de peso, hincharte, retener líquido, que ninguna dieta te funcione, la dosis exacta de medicamento, no tener energía, taquicardias…”, comienza el texto de Vanessa que va acompañado con una imagen de su estudio clínico.

Aunque esto hacía pensar que no todo iba tan bien, siempre positiva, Vanessa continuó: “Pero tengo 2 opciones: A) Seguir llorando y deprimirme B) Afrontarlo. Me voy mil veces por B…”. Con este propósito en meses, la conductora continuó: “La alimentación y el ejercicio son mis grandes aliados. El 10% de la población mundial sufre alteraciones de tiroides, voy a compartir mi proceso porque mucha gente lo padece y aunque a veces la tristeza y desesperación nos gane, sepan que yo estoy pasando por lo mismo y ayudará en lo que pueda”.

De acuerdo a su experiencia y la información de su médico, Vanessa continúa: “Qué sirve y que no para activar y acelerar el metabolismo…De entrada, a eliminar estos alimentos que son veneno para la tiroides: brócoli, azúcar, harinas blancas, col, durazno, pera”. Para finalizar escribe un mensaje para sí misma: “El esfuerzo será el doble al de una persona sana pero vamos Vane, tú puedes”.

Fue en mayo de 2016 cuando Vanessa compartió en su cuenta de Instagram: “Hace unos meses me detectaron la tiroides completamente fuera de rango, (T3 y T4) terminé en el hospital con un shock tiroideo, a punto de un infarto. Decidí dar un cambio radical: desde trabajo, gente que me rodeaba, actividades, etc. Mi ritmo de vida era estresante y deprimente. De un día para otro me volví sumamente disciplinada en todo, comencé a exigirme el 100% y no mediocridades del 60%. He tenido que ser muy dura conmigo y no la he pasado nada bien, he llorado mucho y aprendí que si algo o alguien deja de sumar, hay que cerrar círculos y etapas”.

