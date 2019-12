¿Se animaría a venir a México? Sarita Sosa responde

La partida de José José trajo consigo diferencias familiares entre Sara Sosa y sus hermanos, Marysol y José Joel. Y no solo eso, porque tras darse a conocer la lamentable noticia del deceso el pasado 28 de septiembre, la actitud de la hija menor del intérprete fue cuestionada por muchos, incluso varias celebridades y el público mexicano lanzaron duras críticas contra la joven que, hasta hace unos días, había mantenido total hermetismo en relación con el tema. Sin embargo, esta vez se ha mostrado dispuesta a aclarar que, pese a la circunstancia, no guarda ningún resentimiento, al mismo tiempo que confesó si le preocupa o no venir a México.

Lo cierto es que de entrada a su conversación, reconoció lo mucho que le ha afectado la ausencia de su padre, pues su presencia se volvió tan imprescindible que aun recuerda con claridad algunas situaciones cotidianas de la convivencia que solían llevar. “Obviamente es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no poder abrazarlo. Es como que aprender a aceptar que él ya no está…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Suelta La Sopa, luego de un largo tiempo de mantenerse al margen de dar declaraciones sobre esta circunstancia a la televisión.

Sin más rodeos, Sarita también reaccionó a las duras críticas que ha recibido en México a raíz de las acciones que tomó en relación con los asuntos de José José, previo a su muerte y posterior a este lamentable suceso, asegurando que se encuentra tranquila. “Yo siento que es obviamente una situación que no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber, al menos de este lado no hay ningún resentimiento hacia México, también es mi país…”, contó durante la charla.

Y ha sido tal la ola de críticas a la que se ha enfrentado, que la hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’ opinó sobre la piñata que se hizo de ella en México, confesando que toma con humor este tipo de manifestaciones. “Da risa porque mi amiga creo que ordenó una. Es que da más risa, en realidad, obviamente es un tipo de bullying pero a mí personalmente no me afecta…”, agregó, para luego revelar si le atemoriza o no la idea de volver al país en algún momento. “No (le da miedo viajar a México) … yo honestamente prefiero estar tranquila y no pensar en esas cosas (en el tema de las regalías) y vivir en la actualidad con mi familia cercana, mi esposo, mi hija…”.

En ese espacio, Sarita tampoco dudó en hablar sobre los conflictos que actualmente existen entre ella y sus hermanos, despejando las dudas sobre si estaría dispuesta o no a reunirse con ellos algún día. “Realmente la relación hay distanciamiento entre todos, pero ellos saben que el día que tengamos que obviamente platicar o cualquier cosa, si se tiene qué hacer, se hace…”, dijo a Suelta La Sopa. De paso, confirmó que, por ahora, tampoco se ha entregado un testamento. “En su momento se hará, no hay prisa…”. Además, puso punto final a las versiones de quienes la acusan de haber secuestrado al intérprete, al mismo tiempo que echó por tierra los rumores en los que se asegura existen inconsistencias en el acta de defunción del cantante. “Al menos acá no (en Estados Unidos), eso no es posible (manipular el acta de defunción) …”.

