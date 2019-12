Ante las especulaciones, Anel Noreña anuncia que se comunicará con el público sólo por redes sociales

Tras la partida José José hace más de dos meses, su nombre sigue estando presente en los medios y no sólo por su invaluable legado musical, sino por la situación pendiente que ha quedado entre sus hijos. En este contexto, Anel Noreña, ex esposa del cantante, ha hecho declaraciones públicas, siempre manifestando su apoyo incondicional a los hijos que procreó con El Príncipe de la Canción. No obstante, no han faltado las especulaciones y malos entendidos respecto a sus palabras, por lo que la actriz ha decidido cambiar drásticamente la forma en la que se comunicará de ahora en adelante.

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 120 mil seguidores, Anel informó respecto a su decisión de limitar su comunicación con el público a dicha red social, ello debido a las malas interpretaciones que han dado algunos medios sobre sus recientes declaraciones. “Amigos amados, les aclaro que una vez más se han tergiversado mis más recientes entrevistas, pero quiero decirles que cuando tenga algo que decir directamente se los diré a ustedes por este nuestro muy privado medio”, anunció por medio de un mensaje que colocó en su cuenta.

A su vez, la actriz reafirmó la postura que ha mantenido respecto a las diferencias entre sus hijos José Joel y Marysol con su hermana menor, Sara Sosa. “La verdad es que todo lo respecto a mis hijos y su hermana están en manos de Dios primero que nadie, y de sus abogados”, continuó en su comunicado, antes de reiterar su agradecimiento antes el respaldo que ha recibido de sus seguidores. “Yo les agradezco su apoyo y estaremos nosotros en contacto directo a través de nuestro Instagram -ya que aquí la comunicación ha sido muy directa y efectiva- ", aseguró.

Siempre positiva, Anel concluyó su mensaje enviando sus mejores deseos al público antes las próximas festividades. “Mucha salud, amor, gozo y paz para recibir al Niño Jesús en sus corazones esta Navidad”, finalizó. Ante este anuncio, sus seguidores le manifestaron su apoyo y desearon también felices fiestas.

Esta noticia se da días después de que Anel manifestara ante los medios las dudas que prevalecen en ella sobre la partida de su ex marido, pues aseguró que hay detalles que no se han esclarecido del todo. No obstante, desde aquel momento ella dejó claro que todo está en manos de los abogados de sus hijos, quienes están realizando los procedimientos necesarios para solucionar las cosas que quedaron pendientes tras la muerte de José José.

