¿Cómo luciría la Miss Universo con la melena larga?

Entre las muchas características que llevaron a Zozibini Tunzi a llevarse la corona de Miss Universo, estuvo el look que lució a lo largo de su participación. Y es que a diferencia de las otras reinas que lucieron largas y abundantes cabelleras, la sudafricana prefirió por llevar el cabello lo más corto posible y al natural. Con esa imagen, Tunzi proyectó mucha fuerza durante el certamen, aunado a la tenacidad con la que se plantó en el escenario y el impacto de sus declaraciones que incluso provocaron el aplauso de un público que se puso de pie ante la belleza.

Sin embargo, antes de su llegada a Miss Universo e incluso antes de convertirse en Miss Sudáfrica, Zozibini no lucía como lo hace hoy en día. Y no nos referimos a que se haya sometido a alguna cirugía cosmética o algo por el estilo -recordemos que ella misma se ha encargado de asegurar que hasta el momento no ha recurrido a este tipo de procedimientos estéticos-, sino a que la reina de belleza solía llevar una larga cabellera negra, que sin duda alguna hace toda una diferencia en la imagen que tenemos de la nueva reina de belleza Universal.

En el canal oficial del certamen Miss Sudáfrica en YouTube, se encuentra un video de 2017 en donde a la modelo sudafricana se le puede ver con el pelo largo y sin una gota de maquillaje. En el clip, Tunzi habla de lo que la llevó a participar en el concurso y de lo que desea lograr en caso de ser la elegida para representar a su país en Miss Universo, sin imaginar que dos años después se coronaría como la reina indiscutible de ese certamen y sin llevar su larga cabellera oscura.

Sin duda alguna, Tunzi luce irreconocible y sin duda alguna el cabello corto es un look que le ha dado mucha personalidad a su imagen. Eso no quiere decir que Zozibini luciera menos bella, simplemente es que el cabello corto la hizo resaltar de entre las demás participantes, pues su imagen fue muy difícil de borrar de las mentes de los espectadores y la hizo reconocible entre el mar de bellezas.

Tras su coronación, Zozibini Tunzi se refirió a su look y la importancia de haber sido reconocida con un título de belleza a pesar de haber rito con los esquemas de ciertos estándares que se han establecido en el mundo de la moda. “El poder de estar aquí hoy y ser coronada Miss Universo, con mi cabello como luce y mi color de piel, es algo realmente mágico y espero que impacte a cada niño que está creciendo de la forma en que yo lo hice, y que le dijeron que no era hermoso”, dijo a CNN.