Tras la tormenta, Justin Timbierlake deja un romántico mensaje a Jessica Biel El cantante no pudo evitar comentar una de las publicaciones de su esposa en Instagram

Luego de que Justin Timberlake se disculpara públicamente tras ser sorprendido tomado de la mano de su compañera de elenco en la pelícua Palmer -que actualmente se encuentra en proceso de rodaje-, la actriz Alisha Wainwright, el cantante ha demostrado que las cosas entre él y su esposa Jessica Biel están en buenos términos. Y es que el intérprete de Mirrors no dudó en gritar su amor por la madre de su único hijo de forma pública a través de redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Justin sorprendió a sus seguidores al comentar una de las publicaciones de Jessica en Instagram, en donde se puede ver a la actriz posar en ropa deportiva para una sesión de fotos. Entre los miles de comentarios, destacó el del exvocalista de N*Sync, quien con solo una serie de emojis de corazones expresó su admiración por la coprotagonista de 7th Heaven.

VER GALERÍA

Esta efusiva muestra de amor de parte del cantante hacia su esposa se da tan solo a unos días de que una fuente confirmara a la revista US Weekly que ambos seguían juntos, a pesar del episodio que Timberlake protagonizó hace unas semanas. De hecho, el mismo informante dijo que fue la actriz quien pidió al cantante hiciera pública su disculpa. "Jessica alentó a Justin a publicar su declaración en Instagram pues se sintió avergonzada por sus acciones, quería que asumiera su responsabilidad”, dijo la fuente según cota el mismo medio.

Fue el pasado 5 de diciembre que Justin Timberlake rompió el silencio respecto al video que se difundió en varios medios de comunicación, en el que se le veía muy cariñoso con su compañera de elenco. En ese entonces, el también actor se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado. "Me mantengo alejado de los chismes tanto como puedo, pero para mi familia, siento que es importante abordar los rumores recientes que están perjudicando a las personas que amo", se podía leer al inicio de su mensaje.

VER GALERÍA

El artista se disculpó con Jessica y atribuyó su comportamiento errante al su estado inconveniente. "Hace unas semanas mostré que no estaba en mi juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi compañera de reparto y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sabido mejor. Este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar por una situación tan vergonzosa, y estoy centrado en ser el mejor esposo y padre", compartió Justin.