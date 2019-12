Charlize Theron al hablar de la noche en la que su mamá disparó a su papá: ‘No me avergüenza’ La madre de la actriz actuó en defensa propia y Charlize ha compartido su historia para ayudar a otros

En definitiva es uno de los episodios más complicados de su vida, pero Charlize Theron siempre ha sido muy abierta sobre aquel terrible día en el que en defensa propia, su madre tuvo que acabar con la vida de su papá para poder salvarse a ella y a la actriz. Con el estreno de su cinta Bombshell, en la que se trata el acoso sexual dentro de la industria de la televisión, a cuestas, la actriz ha sido cuestionada sobre todo tipo de controversias, entre las que no ha quedado fuera el día en que su vida cambió para siempre.

Abierta y completamente honesta sobre lo sucedido, Charlize ha explicado a NPR: “Mi padre era un hombre muy enfermo. Mi padre fue un alcohólico toda mi vida. Solo lo conocí de una manera y esa es como alcohólico…Era una situación muy poco esperanzadora”. Charlize confiesa que más que una sola noche, su vida entera se vio marcada por el alcoholismo de su padre: “Pienso que nuestra familia era una increíblemente poco saludable. Y todo eso, siento que nos marcó de alguna manera. Por supuesto, desearía que lo que pasó esa noche nunca hubiera sucedido. Desafortunadamente, es lo que pasa cuando no llegas a la raíz de estos problemas”.

Sobre lo que vivieron esa noche, narró: “Mi papá está tan borracho que no debía haber sido capaz de caminar cuando llegó a la casa con un arma. Mi mamá y yo estábamos en mi cuarto contra la puerta, porque estaba tratando de empujar la puerta. Así que las dos nos recargamos contra la puerta dentro para que no pudiera entrar. Dio un paso para atrás y disparó tres veces. Ninguno de esos balazos nos dio por un milagro. Pero en defensa propia, ella acabó con la amenaza”.

Como siempre lo ha buscado, Charlize ha querido que su relato sirva para que nadie vuelva a pasar por eso. “Esta violencia familiar, este tipo de violencia que pasa dentro de una familia es algo que comparto con mucha gente. No me avergüenza de esto, porque pienso que mientras más hablemos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en esto. Pienso que, para mí, simplemente ha sido siempre una historia acerca de crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona”, dijo muy consciente de la razón por la que siempre ha compartido esta historia de forma tan franca y abierta.

