¿Será esta fotografía la confirmación de Yalitza a los rumores de romance?

En las últimas semanas, Yalitza Aparicio se ha visto envuelta en un mar de rumores que apuntan a que la oaxaqueña se encuentra en una relación con un joven de nombre Andrés, estudiante de odontología, y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, la tierra natal de la actriz. De hecho, la artista ha sido cuestionada al respecto en más de una ocasión, siendo muy ambigua en sus respuestas, dejando a todos con la duda. Pues bien, parece ser que la oaxaqueña podría estar dando a sus seguidores una que otra pista sobre su supuesto noviazgo, pues a través de sus redes sociales ha compartido una fotografía que ha encendido las alarmas entre sus fans. ¿Será esta la confirmación que tanto hemos esperado?

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En su cuenta de Instagram, Yalitza compartió una serie de videos y fotografías del día de su cumpleaños, el cual celebró el pasado 11 de diciembre. En esa ocasión, la nominada al Oscar fue sorprendida en el restaurante donde festejaba en compañía de algunos amigos y compañeros de trabajo, con una serenata de mariachi. En las imágenes recién compartidas por la protagonista de Roma, se puede observar el momento en el que los músicos entonan Las Mañanitas al pie de un balcón desde donde sonriente, Aparicio observa emocionada. Sin embargo, hubo una foto en especial que llamó la atención de los seguidores de la actriz, pues creen que entre el grupo de amigos que aparecen en las fotografías, se encuentra el supuesto galán que ha robado el corazón de la también modelo.

Aunque la foto en cuestión es un poco borrosa y está tomada a lo lejos, se puede observar claramente a Yalitza junto a un joven con ciertas semejanzas físicas al que en otros medios han presentado como el supuesto novio de la actriz. Debajo de la publicación de la artista, sus fans no han dejado de preguntarle si se trata de su novio o si con esa fotografía está confirmando su relación, sin que hasta ahora ella haya contestado a alguno de esos cuestionamientos.

Desde que surgió la información sobre el supuesto romance de la actriz, mucho se ha rumorado sobre si Yalitza ha decidido guardar silencio al respecto por recomendación de su equipo. Y aunque la prensa ha sido muy insistente al respecto, la oaxaqueña ha salido victoriosa cuando se ve acorralada por las preguntas sobre su vida personal. “¿Ah no?, deja les pido permiso (a mi equipo) para contestarte va”, dijo Yalitza en tono de broma a un reportero que la cuestionó sobre el rumor de que no puede hablar sobre su relación a menos de que su staff se lo permita, según compartió el programa De Primera Mano hace unas semanas.

Loading the player...

En esa ocasión, la actriz insistió en que no daría detalles de su intimidad, a pesar de la insistencia de los medios que no dejaban de preguntarle por su ‘novio’. “Como ustedes sabes no doy entrevistas de mi vida privada y estoy muy contenta. Gracias”, comentó. Ante esta revelación, la prensa insistió, “Pero, ¿estás enamorada?”, cuestionamiento que respondió con un sincero: “Ya se enterarán, pero ya saben que de mi vida privada no hablo, ¿pero algo de trabajo que necesiten?”.