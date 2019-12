Tania Ruiz se sincera y habla de su relación de amistad con Valentino Lanus

En febrero de este año, unas fotos del expresidente, Enrique Peña Nieto, con una espectacular rubia en Madrid, colocaron en el radar de la prensa a Tania Ruiz, la “misteriosa” mujer que, en aquella ocasión, acompañaba al político y con quien, meses después, comenzó una linda relación que tiene a ambos muy enamorados. Tras salir del anonimato, la joven modelo ha tenido que ir a prendiendo a sortear los cuestionamientos de los medios de comunicación que ya la convirtieron en toda una celebridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La exposición que le ha dado su relación con el expresidente, le ha traído la atención de la prensa que, en donde la encuentra, la cuestiona sobre los señalamientos que hay en su entorno. Uno de los últimos rumores sobre la rubia fue una supuesta relación sentimental con el galán de telenovelas Valentino Lanus, con quien ella compartió una foto, en Instagram, hace unos meses.

VER GALERÍA

Sobre estas especulaciones, Tania reveló que lo único que hay entre ella y el actor es una amistad que comenzó desde hace muchos años: “Valentino es mi amigo desde que llegué a vivir a México y, la foto que tomaron fue desde el 2013. Mira, luego dicen que si su novio, Valentino tiene su familia, tiene su mujer, yo tengo mi pareja, a mí me da risa”, explicó a las cámaras del programa Sale el Sol.

La modelo aseguró que toda esta atención de los medios la tomó por sorpresa y que ha tenido que aprender cómo se maneja el medio, además dejó claro que los señalamientos negativos nunca los toma en cuenta y así lo explicó: “Luego me entero de cosas que ni yo sabía. Yo, la verdad, los malos comentarios y las críticas, pongo una barrera y si tú estás bien, con tu persona, con tu pareja, si las demás personas hablan mal, si ellos se sienten bien hablando mal, que lo sigan haciendo”.

VER GALERÍA

Tania también explicó a los medios por qué, en su último encuentro, tuvo que salir corriendo y reconoció que todo lo que ha ocurrido en su vida la tiene experimentando cosas nuevas de las que ha ido aprendiendo: “No estaba preparada para esto, pero de repente me hacen muchas preguntas de personal, entonces, yo en mi personalidad me considero no ser grosera, las veces que me han visto siempre ha habido un respeto. La vez que salí corriendo fue porque me sentí invadida porque estaban muy cerca, pero después, volví a salir. Yo les agradezco a todos, porque son muy lindos”, finalizó.