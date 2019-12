Ana Serradilla sobre su vida amorosa antes de comprometerse: 'Tan mal me había ido, que yo ya había cerrado el changarro'

Sin duda alguna, Ana Serradilla se encuentra en un momento muy importante en su vida. Mientras que en lo profesional la guapa actriz continúa cosechando éxitos en la televisión y el cine, en su mirada se puede apreciar un brillo muy especial que hace evidente que su corazón está muy contento. Y es que, desde hace más de un año, Ana mantiene una relación con Raúl Martínez Ostos, con quien incluso se comprometió el pasado mes de octubre. Sin embargo, la actriz confesó que estuvo a punto de cerrarle las puertas al amor, pues tras varias relaciones fallidas, se había convencido de que eso no era para ella.

En entrevista con el programa Con Permiso, la protagonista de telenovelas como Doña Flor y sus Dos Maridos se sinceró respecto a su vida amorosa y de forma muy abierta reveló que antes de conocer a su prometido, había tomado la decisión de no volverse a enamorar, pues sus relaciones anteriores no habían terminado del todo bien. “Yo ya estaba como muy escaldada y había cerrado el changarro”, dijo Ana entre risas. “Tan mal me había ido, que yo ya había cerrado el changarro”, insistió la actriz.

Al haberse cerrado a las relaciones románticas, Ana reveló que jamás imaginó que Raúl terminaría siendo parte de su vida, pues incluso cuando se lo presentaron creyó que se convertiría en un buen amigo y nada más. “El hubiera sí existe, porque en el momento en el que dije ‘¡basta!’, de pronto llegó (Raúl) y dije, bueno, como amigo, porque me cae muy bien”, confesó. Sin embargo, tiempo después y con la convivencia el amor entre ellos comenzó a surgir y ahora emocionada se confiesa de lo más enamorada. “Nunca en la vida me iba a imaginar que iba a ser la mujer más feliz del mundo hoy”, agregó ilusionada.

Ana Serradilla, quien durante la charla no quitó la sonrisa de sus labios, también habló de lo que más le gusta de su relación con Raúl Martínez Ostos y de lo mucho que tienen en común. “Raúl y yo sí somos muy parecidos, tenemos los mismos valores que creo que eso es muy importante en una pareja”, contó la actriz, quien además dijo que pronto llegará al altar del brazo de su amado prometido, reservándose los detalles del su gran día.

Sin duda alguna, el amor ha cambiado a Ana Serradilla, quien antes era muy celosa de su intimidad y en contadas ocasiones llegaba a hablar de su vida privada. Incluso, al principio de su relación, la actriz prefería no hablar del tema, pues consideraba que así protegía su romance. “A veces uno da mucho pie para que se metan y, a veces, es inevitable, es parte de, pero yo creo que se puede encontrar un justo medio”, comentó en ese entonces al programa De Primera Mano.