Anel Noreña revela la razón por la que sus hijos grabaron a Sarita Sosa el día de la muerte de José José

Luego de la lamentable muerte de José José, salieron a la luz los problemas que José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores del cantante, tienen desde hace un tiempo con su media hermana Sarita, también hija del ‘Príncipe de la Canción’. A unos días de que se cumplan tres meses de la partida del legendario artista, los conflictos entre los hermanos Sosa parecen no tener fin. De hecho, hace unas semanas el primogénito de José José difundió en varios medios de comunicación la llamada que mantuvieron con Sarita aquel 28 de septiembre, día en la que el cantante falleció. En ese entonces, el también actor reveló que decidió grabar la comunicación con Sarita y después hacerla pública con la finalidad de que el público de su papá estuviera al tanto de la verdad. Pues bien, es ahora Anel Noreña, madre de José Joel y Marysol, quien se pronuncia respecto a los polémicos audios y hace nuevas revelaciones sobre los mismos.

En entrevista con el programa Suelta la Sopa, la exesposa de José José habló de los clips que ya se han hecho virales y que han dado mucho de qué hablar. Sobre ellos, Anel explicó que sus hijos decidieron grabar las comunicaciones con su hermana Sarita por recomendación de sus abogados, pues desde antes de la muerte del cantante, José Joel y Marysol ya habían abierto un proceso legal en contra de Sarita Sosa y su mamá, la señora Sara Salazar, con la intención de poder estar con su papá. “Les dijeron: ‘cualquier cosa que tengas con tu hermana grábenla siempre, grábenla’. No sabían qué iba a hablar para que la chamaquita dijera ‘ya se murió’. Pobre chamaca ella está sola, ya no está su papá”, comentó.

Anel también fue cuestionada sobre si ve posible o al menos cercana una reconciliación entre los tres hermanos, a lo que ella contesto de manera muy serena y al mismo tiempo contundente. “Desde luego que todo eso se dará si ellas aclaran absolutamente todo, con punto y coma, ante el juez. No va a ser con Pepe ni con Marysol, no, no, no el juez las va a mandar traer, a ver señores y señoras en un juicio oral ahí en Miami”, dijo tajante la madre de los hijos del intérprete de Amar y Querer.

Lo cierto en este caso, es que por lo que ha revelado José Joel en anteriores entrevistas, es que el caso en contra de su hermana y la viuda de su papá va muy avanzado y que las llamadas difundida por él mismo solo es una de las muchas evidencias que han recabado para mostrarle al público la verdad. “Tenemos más pruebas para irle dando a la gente lo que en verdad pasó”, dijo en entrevista para el programa Un nuevo día en noviembre pasado. Aseguró que con estas acciones se pone sobre la mesa su lado de la historia: “Se abre toda una posibilidad para seguir descubriendo lo que hay detrás de esto (…) si nosotros podemos seguir aportando nuestro granito de arena, que es la verdad. Ojalá nos acordemos que a Dios no se le escapa nada”, añadió.