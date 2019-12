Angélica Rivera se deja ver guapísima en México

Alejada de los reflectores desde tiempo, Angélica Rivera disfruta sus días en la privacidad, mientras mantiene a muchos a la expectativa sobre su regreso a la pantalla. No obstante, aunque está alejada de la vida pública y vive fuera de México, de vez en cuando ha hecho alguna aparición en las redes sociales, principalmente en las de sus hijas. Ahora, la ex Primera Dama se ha dejado ver nuevamente, luciendo guapísma en una visita a nuestro país.

Angélica se dejó ver hace un par de días al posar para una selfie junto al maquillista Víctor Guadarrama. La imagen mostró a la ex actriz sonriente, luciendo su característica melena rubia y con un maquillaje muy favorecedor. “Rostros perfectos”, escribió el autor de la foto a modo de hashtag. “Tú nos haces hermosas. Te adoro, gracias siempre”, se lee en un comentario realizado desde una cuenta atribuida a la ex Primera Dama y seguida por su propia hija, Sofía Castro. “Es solo el reflejo de su interior”, respondió el make up artist.

La primogénita de Angélica tampoco tardó en comentar la publicación: “Los amo”, escribió la joven actriz, agregando además un par de emojis con ojos de corazón. Un día después de que se publicara la foto de la cita de belleza de Angélica, Sofía protagonizó un mismo post en la cuenta del mismo maquillista, dejando ver que incluso madre e hija pudieron acudir juntas.

Con las fiestas decembrinas en puerta, no sería para nada extraño que Angélica haya viajado a México para celebrar junto a su familia. La última vez que se le vio en público fue en noviembre pasado, cuando fue captada muy natural junto a Sofía en Los Ángeles, en lo que parecía ser un relajado día de compras madre e hija. Dicha ciudad californiana, en la cual se sabe ha fijado su residencia la actriz, también fue el escenario de otra aparición, esta vez junto a la Bárbara de Regil, quien compartió en su Instagram una foto del encuentro.

En julio, Angélica tuvo un encuentro con las cámaras en México después de mucho tiempo, aunque las circunstancias en que se dio fueron por motivos de luto. La ex Primera Dama llegó al país para asistir al funeral de su abuelo, Mario Vargas, y fue ahí donde se tomó el tiempo para atender a los medios, revelándoles sus planes de retomar su carrera en la pantalla. “Sí, claro que quiero regresar a trabajar. Tengo proyectos muy interesantes para regresar, mi trabajo es mi vida, es mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida, hay proyectos muy interesantes, pero en su momento, yo creo, se los platicaré”, aseguró.

